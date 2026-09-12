Richard Malan es el nuevo presidente del INCUCAI

Mediante el Decreto N°971/2026 publicado en el Boletín Oficial, el presidente de la Nación, Javier Milei, designó a Richard Malan como nuevo presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). El funcionario, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de dicha institución, es médico especialista en Clínica Médica, Hemoterapia e Inmunohematología y Gestión de Servicios de Salud.

Entre los años 2006 y 2020 fue director del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos en la provincia de Misiones y entre 2009 y 2020 dirigió el organismo provincial de Donación y Trasplante (CUCAIMIS). Impulsó la creación del Laboratorio de Inmunología y Trasplante (Histocompatibilidad) y el Banco de Tejidos en Misiones.

Durante su gestión se produjo un crecimiento sostenido en materia de donación y trasplante, logrando establecer la lista de espera cero en trasplante de córneas en la provincia. A partir de 2016 comenzó a ejercer el cargo de profesor a cargo de la Cátedra de Medicina del Trasplante en la Carrera de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones.

En 2020 se incorporó al INCUCAI, donde dirigió el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) y trabajó en el desarrollo de nuevos Centros de Trasplante de Médula Ósea en Hospitales Públicos, con el objetivo de mejorar el acceso al trasplante de CPH en pacientes con cobertura pública en diferentes regiones de la Argentina.

También lideró el proyecto de Creación del Laboratorio Nacional de Inmunogenética (LNI), el cual facilitó el acceso a estudios inmunogenéticos y de histocompatibilidad en los pacientes con indicación de trasplante, contribuyendo a la reducción de costos, optimizando la distribución de recursos económicos y fortaleciendo la organización del sistema de salud público vinculado al trasplante en todo el país. En 2023 fue designado vicepresidente del instituto, cargo que ocupó hasta hoy.

Malan reemplazará a Carlos Soratti, quien se despide de la presidencia del INCUCAI después de casi dos décadas. Soratti, médico con especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social fue presidente del INCUCAI entre 2003 y 2006 desde 2009 hasta enero de 2016 y desde enero de 2020 hasta la actualidad.

El Decreto N.º 971/2026 también designa a Gabriela Hidalgo, quien se desempeñaba en el cargo de directora del INCUCAI, como vicepresidente del Directorio del organismo.