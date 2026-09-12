Duende reversiona en cumbia dos clásicos del cancionero popular de Santa Cruz de la Sierra

Duende, la banda boliviana con más de quince años de trayectoria, presenta un doble sencillo que reversiona en cumbia dos de los temas más queridos del cancionero popular de Santa Cruz de la Sierra: “El Trasnochador” y “El Camba”.

Con este lanzamiento, la banda vuelve a poner en el centro lo que mejor sabe hacer: transformar canciones tradicionales en piezas pensadas para el baile y el vivo, sin perder ni un gramo de su identidad.

“El Trasnochador”, versión renovada del clásico taquirari cruceño, y “El Camba”, himno de orgullo local llevado ahora al formato cumbia, una banda que entiende la tradición y la mantiene viva, buscando acercar sus raices a nuevas generaciones. La elección de septiembre — mes de Santa Cruz — para el estreno no es casual: es el marco que la banda eligió para rendirle homenaje a su tierra.

“Porque nuestra música puede evolucionar sin dejar de sonar a casa”, dicen desde Duende sobre el sentido detrás de este doble lanzamiento.

La apuesta llega en un buen momento para la banda: Duende viene de convertirse en tendencia nacional en Bolivia con “Vamos La Verde”, el himno de apoyo a la Selección Boliviana de Fútbol construido sobre bases rítmicas afrobolivianas, una muestra más de su capacidad para conectar con el público masivo sin resignar identidad.

Con estos dos nuevos sencillos, la banda reafirma su costado más bailable y despliega, una vez más, la energía en vivo que la volvió una de las bandas fiesteras de referencia en su país.

Duende es una reconocida banda musical fiestera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, formada en octubre de 2007. Está integrada por Julio Tapia (voz principal y guitarra), Morgan Tapia (voz principal y batería, hermano de Julio), Tibu — Orlando Paniagua — (bajo y segunda voz) y Rodrigo Paniagua (teclados y segunda voz).

La banda es reconocida por su energía en presentaciones en vivo y por su enfoque profesional, consolidado como una empresa sólida y sustentable que trabaja junto a marcas y empresas con el mismo profesionalismo que despliega arriba del escenario. Sus integrantes comenzaron a hacer música en una iglesia, y aseguran sentirse “bendecidos” por el camino recorrido desde entonces.

