Cagliardi recibió al embajador de China y analizaron oportunidades de desarrollo para Berisso

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recibió al embajador de la República Popular China, Wang Wei, quien visitó la ciudad acompañado por integrantes de la delegación diplomática.

Durante el encuentro, mantuvieron una mesa de trabajo en la que abordaron las características y el potencial de desarrollo de Berisso, con especial interés en sus capacidades productivas y estratégicas.

En ese marco, se destacaron la matriz productiva de la ciudad, su ubicación estratégica y las posibilidades que ofrece su vinculación con el sistema portuario y logístico de la región. Del mismo modo, se planteó la importancia de fortalecer los vínculos internacionales y generar nuevas oportunidades de cooperación que puedan contribuir al desarrollo productivo y económico de Berisso.

Del encuentro participaron también el secretario de Acción Política de la Municipalidad de Berisso, Martín Fernández; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Pignocco.

Por parte de la delegación diplomática estuvieron presentes el primer secretario de la Sección Cultural, Liu Qingwei; la segunda secretaria y secretaria del embajador, Gao Lu; la segunda secretaria de la Sección Comercial, Gao Jie; y el tercer secretario y traductor, Xie Zhicheng.

Según se informó desde la comuna berissense, La visita representa un nuevo paso en la construcción de vínculos entre la ciudad ribereña y la República Popular China, con el objetivo de explorar iniciativas de cooperación y poner en valor las capacidades de la ciudad y su potencial para integrarse a nuevos proyectos de desarrollo.