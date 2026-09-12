Colapinto sorprendió en Madrid: la salvada clave y el noveno puesto en Alpine

Franco Colapinto tuvo un sábado de esos que ilusionan. El argentino se metió en la Q3 y clasificó noveno en el Gran Premio de España, por lo que este domingo largará desde el Top 10 en el estreno del circuito Madring de Madrid.

El piloto de Alpine volvió a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly, que no logró superar la Q2 y partirá 14°. Para Colapinto, en cambio, fue una clasificación especialmente positiva: consiguió meterse entre los diez mejores en un circuito nuevo, angosto y con muy poco margen para cometer errores.

La Q2 tuvo además un momento de máxima tensión. Cuando transitaba por La Monumental, una de las curvas más exigentes del trazado madrileño, el Alpine de Colapinto sufrió un fuerte sobreviraje. El auto se desacomodó y quedó muy cerca del muro, pero el argentino reaccionó rápidamente, logró recuperar el control y evitó un golpe que podría haber terminado con su clasificación.

#Formula1 🏎️🇦🇷 ¡COLAPINTO LARGA 9° EN MADRID! Y ANTES DE LA CARRERA DEJÓ UNA SALVADA DE PELÍCULA



Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en el estreno del Madring de Madrid y consiguió meterse nuevamente en la Q3, algo que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no pudo… pic.twitter.com/P69MHSXfHz — ANDigital (@ANDigitalOK) September 12, 2026

La maniobra rápidamente se volvió una de las imágenes del día y mostró, además del riesgo del circuito, los reflejos del argentino para corregir el auto en una zona donde un mínimo error puede terminar contra las barreras.

El reconocimiento desde Alpine

El buen trabajo de Colapinto también fue destacado dentro de Alpine. Steve Nielsen, director del equipo, valoró el rendimiento del argentino después de una jornada en la que el auto mostró una evolución respecto de las prácticas.

Y el resultado terminó hablando por sí solo: Colapinto volvió a meter al Alpine en Q3 y largará noveno, mientras que Gasly deberá hacerlo desde la decimocuarta posición.

En la punta, Lando Norris se quedó con la primera pole de la historia del Madring, apenas 11 milésimas por delante de Kimi Antonelli. Max Verstappen largará tercero y Lewis Hamilton, cuarto.

Así, Colapinto tendrá este domingo una buena oportunidad para ir en busca de puntos en un circuito donde adelantar no será sencillo. Después de una salvada espectacular y una clasificación que lo volvió a meter entre los diez mejores, el argentino ya está listo para la carrera.