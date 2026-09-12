Persecución en Pacheco: Atropelló a una policía, escapó y terminó detenida

Una motociclista protagonizó una intensa persecución en General Pacheco, luego de evadir un control vehicular, atropellar a un efectivo de la Policía bonaerense y escapar a toda velocidad por las calles de la localidad.

Todo comenzó durante un operativo montado en Ruta 197 y La Rioja, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron que la conductora realizó una maniobra para esquivar el control.

En ese momento, la mujer embistió a uno de los policías que participaba del procedimiento, dejandola tendida en el suelo y continuó su marcha, lo que activó un operativo para intentar localizarla.

La persecución terminó en Pacheco

Con el seguimiento de las cámaras de monitoreo, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y agentes del COT coordinaron el operativo para interceptar a la motociclista.

Finalmente, lograron cortarle el paso en la zona de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer, donde fue aprehendida, aparentemente intento perderse entre los pasillos de las viviendas.

Pero el dato más llamativo apareció después de la detención. Al realizarle los controles correspondientes, tanto el test de alcoholemia como el narcotest dieron positivo, quedando así confirmado el THC (es el principal componente psicoactivo de la planta de cannabis) en sangre.

La mujer fue trasladada a una comisaría de la zona y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes por el episodio.

El procedimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad y permitió reconstruir buena parte de la persecución que comenzó con un control de tránsito y terminó con una conductora detenida.