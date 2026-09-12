La Joaqui visitó a la mamá de El Noba con Tiago PZK: qué dijo en Instagram

Después de varias semanas de rumores, indirectas y versiones cruzadas, La Joaqui y Tiago PZK quedaron expuestos juntos y muy cerca. La confirmación llegó de una manera bastante particular: durante una reunión familiar en Florencio Varela, en la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba (Lautaro Coronel)

Fue la propia Vanesa quien compartió las imágenes en sus historias de Instagram. En una de las publicaciones se la puede ver junto a La Joaqui y Tiago, sonrientes y abrazados, mientras que en otra aparecen los tres compartiendo una mesa.

Pero hubo una frase que terminó de despejar cualquier duda. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Aranda junto a las fotos.

Una visita con mucho significado

La elección del lugar tampoco pasó inadvertida. La Joaqui tenía un vínculo muy cercano con El Noba, fallecido en 2022 luego de un accidente en moto, y continuó teniendo relación con su familia.

La cantante y el artista de Florencio Varela compartieron distintos trabajos musicales y una amistad muy cercana. Entre sus colaboraciones aparece “Butakera”, una de las canciones que quedó asociada a ambos artistas.

Por eso, la visita de La Joaqui junto a Tiago a la casa de Vanesa tuvo un significado especial. La mujer, además, dejó claro que el cantante ya ocupa un lugar diferente en la vida de la artista.

Del rumor a la foto familiar

El vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK venía generando especulaciones desde hace varias semanas. Ambos se conocen desde hace años y, hasta ahora, habían evitado confirmar públicamente que estaban en pareja.

En medio de la separación de La Joaqui y Luck Ra, el nombre de Tiago apareció con fuerza en las versiones sobre la vida sentimental de la cantante. Incluso circularon imágenes de ambos durante una estadía en Cañuelas, aunque en ese momento ninguno confirmó una relación.

Ahora, la escena fue diferente: una reunión en familia, una foto juntos y una frase que los presentó directamente como pareja.

Aunque ni La Joaqui ni Tiago PZK realizaron hasta el momento un anuncio formal en sus propias cuentas, las imágenes compartidas por Vanesa Aranda se convirtieron en la señal más contundente sobre el romance.

Y así, casi sin necesidad de decir una palabra, el “nuevo yerno” de la familia del Noba quedó presentado oficialmente.