BA Celebra Colectividades: el paseo gratis en Avenida de Mayo que suma 50 países

Este domingo, la Avenida de Mayo se transformará en un verdadero paseo por distintas partes del mundo con una nueva edición de BA Celebra Colectividades. La propuesta reunirá a representantes de 50 países entre las 12 y las 18, desde Bolívar hasta 9 de Julio.

A lo largo de cinco cuadras habrá más de 130 puestos con gastronomía, artesanías, indumentaria y productos típicos de distintas culturas. La idea es que vecinos y turistas puedan recorrer la avenida y conocer tradiciones de Europa, Asia, África y América sin salir de la Ciudad.

La comida será, como suele ocurrir en este tipo de encuentros, una de las grandes protagonistas. Se podrán encontrar platos y especialidades de Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú, Paraguay, España, Grecia, Italia, Hungría, India, Líbano y Japón, entre otros países.

Música, danzas y talleres

El evento también tendrá una importante programación cultural con presentaciones de agrupaciones de distintos países.

Entre los espectáculos estarán el conjunto de danzas folclóricas ucranias Prosvita, el grupo de baile armenio Masís, la agrupación folclórica gallega Miña Terra, la Alianza por Venezuela Aguaitacamino y un particular dúo coreano de tango integrado por Kim Tae Eun y Marcos.

Además, habrá talleres y actividades para conocer más de cerca diferentes costumbres. La agenda incluye propuestas sobre tejidos artesanales lituanos, danzas griegas y francesas, horó búlgaro, bandura ucraniana, guitarra y canto de Brasil y cocina de Calabria.

También se podrá aprender sobre la elaboración de la arepa, el ñandutí paraguayo y la influencia de los ritmos afrobahianos en la música popular argentina.

Un recorrido por las historias de quienes llegaron a Buenos Aires

La jornada también tendrá un espacio dedicado a las experiencias migratorias y al patrimonio cultural que las distintas comunidades fueron construyendo en Buenos Aires.

En ese marco, con la colaboración del Museo del Mate, habrá charlas sobre la historia y el recorrido cultural de la yerba mate, los países donde se consume y las diferentes formas de prepararla.

La actividad es organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto con asociaciones e instituciones de distintas comunidades.

La propuesta busca poner en primer plano una característica histórica de Buenos Aires: una ciudad formada también por las costumbres, sabores, músicas y tradiciones de quienes llegaron desde distintos lugares del mundo y echaron raíces acá.

📍 Dónde: Avenida de Mayo, entre Bolívar y 9 de Julio

📅 Cuándo: domingo 13 de septiembre

⏰ Horario: de 12 a 18

🎟️ Entrada: libre y gratuita