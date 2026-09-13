Durante dos jornadas -20 y 21 de octubre- en los edificios de la UBA cercanos a Plaza Houssay, se desarrollará una nueva edición de #YoQuieroEstudiar, donde las y los participantes podrán asistir a talleres de orientación vocacional y laboral, realizar visitas guiadas, participar de experimentos y conversar con docentes e investigadores, para conocer las distintas profesiones y sus perspectivas actuales en el mundo del trabajo.

La orientación vocacional es un proceso singular en el que cada joven explora sus intereses, accede a información y construye decisiones sobre su futuro. Por eso, la programación propone distintas actividades que buscan responder a las inquietudes actuales de las juventudes: charlas temáticas sobre problemáticas de interés para los jóvenes con abordaje multidisciplinario, ya que estarán a cargo de especialistas de distintas facultades.

También funcionarán talleres de orientación vocacional, coordinados por psicólogos orientadores, en los que se trabajarán temas como claves para orientarse, los intereses y la vocación, la información necesaria para elegir y las herramientas para la búsqueda laboral.

Este año también habrá un espacio destinado a las facultades, el Ciclo Básico Común y UBA XXI, donde los asistentes podrán conocer la oferta académica, informarse sobre los trámites de ingreso y consultar las opciones de estudio a distancia. Radio UBA transmitirá las jornadas en vivo.

Además, se realizará la premiación de las producciones presentadas por grupos escolares de todo el país en el Concurso Audiovisual #YoQuieroEstudiar. Todas las actividades son de acceso libre. Algunas requieren coordinación previa con el equipo organizador. Para quienes concurran espontáneamente, el ingreso será por orden de llegada y algunas visitas estarán sujetas a disponibilidad.

Capacitaciones para docentes y orientadores

#YoQuieroEstudiar forma parte del trabajo que la Dirección de Orientación al Estudiante (DOE) y el Departamento de Orientación Vocacional (DOV) desarrollan junto con escuelas y referentes educativos durante todo el año. Previo a las jornadas, en el mes de septiembre, se realizarán capacitaciones destinadas a referentes escolares, docentes y orientadores sobre: “La escuela y los proyectos: claves para orientar a las juventudes” y “El acceso a la información como componente estratégico al momento de orientarse”. Quienes estén interesados, pueden inscribirse aquí.

Hace 205 años la UBA forma historias que todavía se están escribiendo. pic.twitter.com/tkYgx58JCx — UBAonline (@UBAonline) August 12, 2026

#YoQuieroEstudiar es organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, a través de la Dirección de Orientación al Estudiante (DOE) y el Departamento de Orientación Vocacional (DOV) de la Subsecretaría de Orientación Universitaria, con la participación de graduados, docentes e investigadores de la Universidad que compartirán sus saberes y experiencias con las futuras generaciones de profesionales.