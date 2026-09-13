Perversiones sexuales en entornos digitales: grooming, sextorsión y streaming

En la intersección entre la tecnología y la clínica, el nuevo libro de de la licenciada en Psicología Sonia Almada analiza la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes en la era digital. Al cuestionar la noción tradicional de abuso por cosificar a los sujetos, aporta una precisión terminológica indispensable para abordar el grooming, la sextorsión y la explotación audiovisual desde un enfoque de derechos humanos.

A través de un recorrido genealógico y clínico, la autora desarrolla el concepto de economía depredatoria de la infancia para demostrar cómo esta lógica histórica persiste y muta en los entornos digitales, a través de algoritmos e inteligencia artificial.

Organismos e instituciones que trabajan con infancias y profesionales de la salud mental, abogados y comunicadores, entre muchos otros, encontrarán aquí herramientas clave para comprender la fabricación de la obediencia, la dinámica de la agresión y la especificidad de un trauma cuya develación exige tiempos que la clínica debe saber alojar.

La obra incluye un protocolo de escucha ética y abordaje ante el relato espontáneo de violencia sexual. Es una guía esencial para desarmar la apatía y resguardar a las infancias.

Así, Almada propone indagar y profundizar - entre otros temas - sobre el consentimiento y poder: el discurso de apoyo a los pederastas y los desafíos para la protección infantil

La autora

Sonia Almada es Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster Internacional en Derechos Humanos para la Mujer y el Niño, Violencia de Género e Intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en Infancias y Juventudes en América Latina a (CLACSO)

En 2003 fundó la asociación civil ARALMA, organización dedicada a la prevención, investigación y erradicación de las violencias contra las infancias y juventudes. Desde allí ha impulsado acciones de sensibilización, asistencia, formación profesional e incidencia pública, promoviendo cambios legislativos orientados a garantizar una infancia libre de violencia. Su trabajo le ha permitido articular redes de cooperación con activistas, profesionales, investigadores y sobrevivientes de distintos países de América Latina y Europa.

Desde 2021 impulsa iniciativas legislativas vinculadas a la prevención y erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como propuestas para fortalecer las políticas públicas de protección integral de la infancia en Argentina.

Es autora de los libros La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio, y Perversiones sexuales en entornos digitales Grooming, de torsión y streaming. Persistencia histórica y mutaciones actuales: vulnerabilidad, sometimiento y manipulación, además de artículos académicos y trabajos especializados sobre violencia sexual, trauma, derechos humanos, salud mental infanto-juvenil y protección de las infancias.

Desarrolla una activa labor de divulgación pública a través de conferencias, espacios de formación y medios de comunicación. Es columnista de salud mental infanto-juvenil en Infobae y una referente regional en la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes.

En 2025 fue finalista del Concurso Público Nacional para integrar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación Argentina.

