Gran Premio de España: cómo Colapinto sumó seis puntos y sostuvo el ritmo

Franco Colapinto volvió a tener un domingo para destacar en la Fórmula 1. El argentino terminó séptimo en el Gran Premio de España, consiguió seis puntos para Alpine y cerró una carrera en la que volvió a mostrar su fortaleza para ganar posiciones desde el arranque.

El piloto argentino había clasificado noveno, pero apenas se apagaron los semáforos salió decidido. En los primeros metros avanzó sobre Liam Lawson y después superó a Oscar Piastri, para colocarse rápidamente en una posición mucho más favorable.

Con el paso de las vueltas, sin embargo, los neumáticos comenzaron a pasar factura. Colapinto perdió una posición ante Lawson y tuvo que defenderse de la presión de varios pilotos, entre ellos Piastri y Arvid Lindblad.

La estrategia de Alpine terminó siendo determinante. Una neutralización de la carrera permitió que el equipo llamara al argentino a boxes y le colocara neumáticos duros, con la idea de que pudiera completar el tramo final sin otra parada.

Y funcionó.

Colapinto sostuvo un ritmo firme durante el resto de la competencia y consiguió quedarse con el séptimo puesto, incluso soportando durante varias vueltas la presión de un McLaren que, en los papeles, contaba con un auto superior.

Con los seis puntos de Madrid, el argentino llegó a 27 unidades en el campeonato de pilotos y continúa en el duodécimo lugar.

Antonelli volvió a ganar y se escapa

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que volvió a imponerse con Mercedes y consiguió una nueva victoria que le permite ampliar su ventaja en la pelea por el campeonato.

El italiano terminó por delante de Max Verstappen y Lando Norris, quienes completaron el podio en el nuevo trazado madrileño.

Antonelli alcanzó así los 292 puntos y quedó 81 unidades por encima de su compañero George Russell, que ocupa el segundo puesto del campeonato.

Para Colapinto, el resultado representa otro paso positivo después del noveno puesto conseguido en Monza. El argentino volvió a sumar, terminó por delante de pilotos con autos más competitivos y se mantiene firme en la pelea por acercarse al top 10 del campeonato.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.