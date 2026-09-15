Julián Weich dio el sí en silencio y hay una historia que pocos conocían

El mundo del espectáculo se sorprendió con una noticia que Julián Weich eligió mantener lejos de las cámaras: el conductor se casó en secreto con Jennifer, su pareja de origen mexicano, después de siete años de relación.

La celebración fue tan reservada que varios de los invitados llegaron pensando que iban a festejar el cumpleaños de Jennifer. Una vez reunidos, descubrieron que el verdadero motivo del encuentro era celebrar el casamiento de la pareja.

Quién es Jennifer, la mujer que conquistó a Weich

Jennifer es mexicana y vive en Argentina desde hace unos 20 años. Está alejada del ambiente artístico y mantiene un perfil bajo, pese a estar en pareja con uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina.

La mujer está vinculada al rubro gastronómico y tiene un emprendimiento de comida mexicana, actividad a través de la cual habría comenzado el vínculo con Weich.

La historia de amor comenzó después de conocerse en una fiesta. Según había contado el propio conductor, durante aquel encuentro descubrieron que compartían una pasión: el buceo. Incluso, Jennifer no sabía inicialmente quién era él.

18 años de diferencia y una relación lejos de los flashes

Weich tiene 60 años y Jennifer es 18 años menor. Sin embargo, la diferencia de edad nunca fue presentada por la pareja como un obstáculo.

De hecho, el conductor contó en distintas entrevistas que disfruta especialmente estar en pareja y que no lleva bien la soledad. En una entrevista reciente explicó que necesita volver a su casa y saber que hay alguien allí, además de reconocer que no le gusta dormir ni viajar solo.

Ahora, después de varios años de vínculo y sin grandes anuncios previos, Julián Weich y Jennifer decidieron dar el paso y convertirse en marido y mujer, manteniendo hasta el final el mismo bajo perfil que caracterizó a su relación.