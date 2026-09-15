Tini Stoessel y una noche complicada en El Salvador: qué obligó a reprogramar el show

Tini Stoessel atraviesa una de las etapas más movilizantes de su carrera y, en medio de su gira Futttura, tuvo que cambiar sus planes por un motivo inesperado: una fuerte tormenta que afectó a El Salvador.

La cantante argentina tenía previsto presentarse este sábado 12 de septiembre en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, pero las condiciones climáticas impidieron que el espectáculo pudiera realizarse con normalidad. La fecha fue reprogramada para este domingo 13.

Según explicó la propia artista a través de sus redes sociales, tanto la lluvia como los inconvenientes técnicos hicieron imposible garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante el show.

“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, expresó Tini, quien remarcó que varios elementos técnicos habían dejado de funcionar y que continuar con el espectáculo implicaba un riesgo para el público y para quienes forman parte de la puesta.

La cantante también puso el foco en la seguridad de sus seguidores, bailarines, músicos y trabajadores del equipo. Finalmente, celebró que se pudiera encontrar una solución y confirmó que el recital tendrá lugar este domingo.

Tini continúa con su gira Futttura

El show de El Salvador forma parte de la etapa latinoamericana de Futttura, una gira que propone un recorrido por distintas etapas de la carrera de Tini, desde su época como protagonista de Violetta hasta sus canciones más recientes.

La artista llegó al país centroamericano después de sus presentaciones en México y Costa Rica. Tras la fecha reprogramada, su agenda continuará por Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros destinos. La agenda oficial de Tini contempla el próximo show latinoamericano para el 15 de septiembre en Panamá y luego una presentación en Bogotá el 18.

Una gira atravesada por un momento personal

La suspensión se produjo además en un contexto particularmente sensible para la cantante, que durante sus últimos recitales habló abiertamente sobre sus emociones, la importancia de cuidar la salud mental y los procesos personales que atraviesa.

Durante su presentación en Costa Rica, Tini se mostró conmovida frente al público y habló sobre el valor de reconocerse y celebrar los propios logros.

“Sé de la fuerza que tengo, por más sensible que sea”, expresó ante sus seguidores, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Días antes, durante su show en Guadalajara, también había agradecido especialmente a su equipo, sus amigas y sus seguidores por acompañarla en una etapa que definió como un momento de transformación personal.

Ahora, con la fecha de El Salvador nuevamente en agenda, Tini se prepara para volver al escenario y continuar con Futttura, una gira que combina música, recuerdos y distintas etapas de su trayectoria.