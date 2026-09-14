Accidente en Ruta 11: El diputado Aldo Leiva chocó de frente contra un camión

El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó un fuerte choque contra un camión este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1026, en la localidad chaqueña de Colonia Benítez.

El legislador, integrante del bloque de Unión por la Patria, circulaba a bordo de un Toyota Camry cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, impactó contra un camión Scania.

Tras el siniestro, personal policial y una ambulancia se trasladaron hasta el lugar. Leiva fue asistido y, según informó posteriormente, se encuentra bien y se realizó los controles médicos correspondientes.

“Fue un momento de mucha preocupación, pero gracias a Dios nadie resultó herido”, expresó el diputado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Cómo fue el choque en la Ruta 11

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado y provocó la obstrucción del carril descendente de la Ruta Nacional 11. Personal de la Policía Caminera trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir en el operativo.

El Toyota Camry que conducía Leiva sufrió importantes daños en su parte delantera izquierda y se activaron los airbags como consecuencia del impacto.

El conductor del camión, identificado como P. L. B., tampoco sufrió heridas.

Leiva dio negativo en el test de alcoholemia

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores luego del accidente.

Tanto Leiva como el camionero obtuvieron un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con los datos difundidos sobre el procedimiento.

Ahora, las autoridades aguardan el resultado de las pericias técnicas para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las circunstancias que derivaron en el choque.

El mensaje de Aldo Leiva después del accidente

Tras el siniestro, el diputado llevó tranquilidad a través de sus redes sociales y agradeció los mensajes que recibió de familiares, allegados y otras personas que se comunicaron para conocer su estado.

“Me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”, señaló.

Leiva también destacó que, pese a la violencia del impacto, no hubo personas heridas.

El legislador chaqueño tiene 63 años y es diputado nacional desde 2019. Antes de llegar al Congreso, fue intendente de General José de San Martín, además de ser excombatiente de la Guerra de Malvinas.