SMN para Buenos Aires: la mínima de este lunes y la sorpresa de la máxima

Después de un fin de semana fresco, Buenos Aires tendrá este lunes 13 de septiembre una jornada con temperaturas en ascenso, aunque el frío todavía se hará sentir durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad y sus alrededores tendrán cielo algo a parcialmente nublado, mientras que el viento irá cambiando de dirección durante la jornada.

La temperatura mínima será de 5 grados, por lo que habrá que salir abrigado durante la mañana. Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más agradable y la máxima llegará a 16 grados.

El viento soplará inicialmente desde el norte, luego rotará al oeste y volverá a posicionarse del norte hacia el cierre de la jornada.

Cómo seguirá el clima durante la semana

El tiempo irá mostrando un progresivo ascenso de las temperaturas en Buenos Aires durante los próximos días.

El martes tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 19, con cielo algo a parcialmente nublado. El viento soplará del noroeste y luego cambiará al sur.

Para el miércoles se espera un pequeño descenso térmico. La temperatura estará entre los 6 y 15 grados, con cielo algo nublado y viento del noreste que luego rotará al norte.

El jueves volverá a subir la temperatura. Se prevén registros de entre 11 y 22 grados, cielo mayormente a parcialmente nublado y viento del norte.

El viernes será, en principio, el día más agradable de la semana, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23. El cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará del sudeste al noreste.

Finalmente, el sábado tendrá temperaturas de entre 13 y 21 grados, con cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este.

Cuándo llega la primavera

El pronóstico muestra una semana que comenzará con temperaturas bajas y terminará con registros por encima de los 20 grados.

El ascenso térmico llegará en la previa del cambio de estación: la primavera comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre.

Por ahora, para este lunes la recomendación es clara: abrigo a primera hora y algo más liviano durante la tarde, cuando se espera que la temperatura suba varios grados.