Miles de personas disfrutaron del Desembarco Simbólico de los Inmigrantes en Berisso

En el marco de la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante, Berisso vivió una nueva edición del tradicional Desembarco Simbólico de los Inmigrantes, una de las actividades más emotivas de esta celebración que homenajea las raíces y la historia multicultural de nuestra ciudad.

La ceremonia se desarrolló en la explanada del Puerto La Plata y contó con la participación del intendente Fabián Cagliardi; la representante de la Asociación de Entidades Extranjeras, Carina Palau; la vicepresidenta de la AEE, Gabriela Olivera; la presidenta del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich; autoridades municipales, representantes de las colectividades, embajadores y embajadoras de la Fiesta, vecinos y vecinas de la ciudad y la región.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Berisso, interpretados por la soprano berissense Gabriela Bullich, acompañada por la Banda de la Escuela Naval Militar.

Durante la jornada, los representantes de las distintas colectividades recrearon simbólicamente la llegada de sus antepasados a estas tierras, en un homenaje a quienes arribaron a Berisso en busca de un futuro de trabajo, paz y nuevas oportunidades.

La jornada contó además con la presencia de autoridades y representantes del Puerto La Plata, la Escuela Naval Militar, Prefectura, consulados y embajadas, Bomberos Voluntarios de Berisso, excombatientes de Malvinas, instituciones locales y organismos de la comunidad.

Como cierre, los presentes disfrutaron de una propuesta cultural y gastronómica que incluyó la participación del Ballet Intercolectividades, espectáculos musicales y el tradicional patio de comidas, donde las colectividades ofrecieron parte de sus sabores y tradiciones.

De esta manera, Berisso volvió a rendir homenaje a quienes, provenientes de distintos lugares del mundo, encontraron en nuestra ciudad un lugar para construir sus familias y dejar una huella que permanece viva en las generaciones actuales.

Comienzo de los Festivales

El sábado 26 de septiembre a partir de las 12 horas, comienzan los festivales en la Carpa de las Colectividades (Avenida Montevideo entre 10 y 11). En tanto, a las 18 horas, se efectuará la presentación de Representantes Juveniles.

Resta destacar que, el domingo 27, continúan los festivales durante todo el día desde el mediodía.

