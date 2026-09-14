“Judía”: una obra sobre la cultura, los afectos y la memoria

El 4 de octubre estrena Judía, una obra de Karina Hepner con dirección de Lorena Romanin. Las funciones serán los domingos a las 20.30 horas en Espacio Callejón, con entradas a la venta por Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, Humahuaca 3759. El elenco está integrado por la propia autora, junto a Brenda Lem, Jorgelina Vera y Guido Botto Fiora.

Una madre regresa desde Israel para reencontrarse con sus hijos después de años de distancia. Pero el hogar que recuerda ya no existe. Entre tradiciones, conflictos familiares y distintas maneras de vivir la identidad judía. Una historia sobre el desarraigo, la maternidad y la búsqueda de pertenencia.

“Judía nace a partir de profundas preguntas existenciales que surgieron de mi propia experiencia como mujer judía: ¿soy judía si no continúo con las tradiciones judaicas?”, expone Hepner.

Y resalta: “Esta pregunta me llevó a indagar en mi historia familiar y en mis raíces, y a reflexionar sobre aquello que heredamos, transformamos y transmitimos”.

“A partir de allí, construí una historia ficcionada que aborda los vínculos familiares, los encuentros y desencuentros con la cultura y la identidad, y el lugar de la memoria como forma de preservar y transmitir aquello que nos constituye”, sentencia la dramaturga.