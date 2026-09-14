Medio Oriente tracciona el fuerte crecimiento de las exportaciones de carne caprina

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que durante los primeros siete meses de 2026 las exportaciones de carne caprina registraron un marcado crecimiento interanual en ingreso de divisas superando el 380 % interanual, equivalentes a 715.000 dólares. Asimismo, en el mismo periodo, el volumen se incrementó un 186 % y el valor promedio por tonelada de producto exportado aumentó un 68 por ciento.

Los datos corresponden al análisis realizado por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, sobre la base de información relevada desde SENASA, INDEC y Aduana.

Esta evolución de las exportaciones se encuentra respaldada por una mejora en los principales indicadores productivos de la actividad; la faena de cabezas caprinas aumentó un 18,4%, alcanzando un crecimiento de 37,7% la producción de toneladas res con hueso, en comparación con igual período de 2025.

El stock caprino se encuentra actualmente en 4.019.232 animales y las provincias que lideran dicho stock en orden decreciente son: Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Chaco y Salta.

El destino de exportación de la carne caprina es principalmente Medio Oriente, donde Arabia Saudita concentra el 36 %, Omán el 28 % y Sri Lanka, Qatar, Bahamas y Kuwait participan con el resto de las exportaciones.

Estos resultados dan cuenta de una evolución integral de la cadena de carne caprina, con avances simultáneos en producción, faena y comercialización externa. “El crecimiento de los volúmenes producidos y exportados, junto con la mejora de los valores obtenidos, constituye una señal positiva para el fortalecimiento de la actividad y abre nuevas oportunidades para su desarrollo”, resumieron desde la cartera agraria.