Serú Giran por Lebón y Aznar se despide de CABA y sale de gira

David Lebón y Pedro Aznar volvieron a encontrarse con su público este sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, en una noche que confirmó una vez más el fenómeno extraordinario que atraviesa esta gira.

Por sexta vez, el estadio estuvo completamente agotado para recibir a Serú Girán por Lebón y Aznar, en un concierto que reunió a miles de personas de distintas generaciones alrededor de un repertorio que continúa demostrando una vigencia intacta.

Lo que comenzó como una serie de presentaciones especiales se transformó en uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año. Las seis funciones agotadas en el Movistar Arena —19 y 21 de junio, 10 de julio, 9 y 22 de agosto y 12 de septiembre— y una séptima a la vuelta de la esquina (20 de septiembre), son la expresión concreta de un fenómeno que no deja de crecer y que encuentra en cada fecha nuevas historias, reencuentros y públicos dispuestos a vivir estas canciones en vivo.

Emoción, historia y canciones inolvidables

A lo largo de más de dos horas, David Lebón y Pedro Aznar volvieron a desplegar sobre el escenario una química que atraviesa el tiempo, acompañados por una banda de excelencia integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados).

Luego de abrir la noche juntos, uno de los momentos más especiales llegó cuando Lebón y Aznar se encontraron, cada uno por separado, con el público. En un segmento íntimo, David interpretó “En la vereda del sol”, mientras que Pedro emocionó con “Déjame entrar”. Dos canciones que permitieron apreciar, en la cercanía del escenario, la singularidad artística de cada uno antes de volver a compartir el escenario para el tramo final del concierto.

A lo largo de toda la presentación, la ovación ininterrumpida para Charly García y Oscar Moro, cuya presencia permanece indisolublemente ligada a cada canción y a la historia de Serú Girán.

Otro de los momentos más celebrados llegó con la participación de Juanito Moro, hijo del histórico baterista de Serú Girán, a quien el propio Aznar definió como “el primer fan de Serú, lo lleva en la sangre”.

La noche recorrió, como ya es costumbre, los clásicos imprescindibles del repertorio, entre ellos “No llores por mí Argentina”, “Peperina”, “Seminare”, “Cinéma Verité” y “Desarma y sangra”, canciones que volvieron a confirmar la vigencia de una obra fundamental de la música argentina.

Como en cada presentación, el público volvió a ser parte fundamental de una experiencia que trasciende lo estrictamente musical. Familias, amigos, padres e hijos y nuevas generaciones compartieron una misma noche, demostrando que estas canciones siguen encontrando nuevos oyentes sin perder nada de su fuerza original.

El séptimo Movistar Arena

La historia continúa. El próximo domingo 20 de septiembre, Serú Girán por Lebón y Aznar volverá a presentarse en el Movistar Arena para la séptima y última función a la venta.

La gira

El fenómeno no se detiene en Buenos Aires. Después de haber agotado funciones en Córdoba, Rosario y otras ciudades del país, Serú Girán por Lebón y Aznar continúa su recorrido nacional con nuevas presentaciones que llevarán este espectáculo a distintos escenarios de Argentina.

QUINTO MOVISTAR ARENA AGOTADO. ❤️



Nos llevamos estas imágenes, pero sobre todo, el recuerdo de lo que vivimos juntos en otra noche inolvidable. @lebon_david



🎬 @loomineart pic.twitter.com/56xs8rGSJz — Pedro Aznar (@Pedro_Aznar) August 24, 2026

Una de las próximas paradas más esperadas será Tucumán, donde David Lebón y Pedro Aznar se presentarán el domingo 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes. La fecha se suma a una gira que también llegará a Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, La Plata y Rosario.

Además, el recorrido cruzará el Río de la Plata para desembarcar en Uruguay el 17 de diciembre, con una presentación en el Antel Arena de Montevideo.

De Buenos Aires al interior del país y también hacia Uruguay, Serú Girán por Lebón y Aznar continúa escribiendo un nuevo capítulo de una historia que parecía imposible de repetir y que hoy vuelve a reunir a generaciones enteras alrededor de canciones que siguen siendo parte de la memoria colectiva.