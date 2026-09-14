Carlos Bianco alertó por una situación “asfixiante” en la Argentina de Milei

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó la habitual conferencia de prensa de los lunes, en la que brindó un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial. En primer lugar, presentó una actualización de indicadores económicos, productivos y sociales correspondientes a las últimas semanas que reflejan nuevas caídas en la actividad económica, la producción industrial, la construcción, ventas en supermercados, minoristas y de combustibles.

En detalle, explicó que en materia de empleo, desde diciembre de 2023 se perdieron 592.107 puestos de trabajo registrados, con una nueva caída de 15.583 empleos en junio. Además, de acuerdo con datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el 70 % de los jóvenes se encuentra inactivo, desocupado o en un empleo informal. A su vez, el 76,5 % de los hogares endeudados tomó deuda para afrontar gastos vinculados a alimentos o vivienda, mientras que el 77 % de los hogares con dificultades financieras tuvo que asumir una nueva deuda para pagar otra.

“La situación económica, productiva y social que está viviendo Argentina es asfixiante. Es invivible lo que tiene que soportar gran parte de la población de nuestro país”, resumó el funcionario.

Por otra parte, el ministro presentó un relevamiento que refleja las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. Las deudas directas ascienden a $ 4,7 billones, mientras que los saldos correspondientes a obras públicas comprometidas y no ejecutadas alcanzan los $ 10,1 billones. A esto se suman otros $ 4,3 billones correspondientes a programas nacionales discontinuados o cuyos fondos fueron demorados.

De esta manera, la deuda total del Gobierno nacional con la Provincia alcanza los $ 19,1 billones. Además, Bianco señaló que “por la crisis económica también hay una caída de la recaudación propia y de lo que recibimos por la vía de la coparticipación”.

“Entonces si sumamos esto al monto de la deuda total, la cifra de los recursos que le faltan a la provincia de Buenos Aires desde que asumió Javier Milei asciende a $ 28,4 billones. A pesar de esto, y a través de un esfuerzo muy grande, continuamos pagando salarios, dando paritarias, haciendo obra pública y pagando las deudas reestructuradas en tiempo y forma”, ponderó.

🔴 AHORA | El ministro @Carli_Bianco brinda una conferencia de prensa.



Seguila en vivo ⬇️https://t.co/K6YyiEWdxo — Gobierno PBA (@BAProvincia) September 14, 2026

A continuación, anunció la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, en Mar del Plata. La nueva unidad dependerá del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo coordinar las acciones de los distintos organismos provinciales que intervienen en la zona, en el marco de las obras de renovación y puesta en valor de la Rambla y los espacios públicos de la Bahía Bristol.

La primera etapa de la obra presenta un avance físico del 90 % y está prevista su finalización para diciembre de 2026. La segunda etapa comenzará en octubre y tendrá un plazo de ejecución de 180 días.

“La Unidad de Coordinación contará con un único director ejecutivo y representantes de distintos organismos provinciales que participarán con carácter honorario, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la articulación de las intervenciones una vez finalizadas las obras”, cerró el funcionario.

