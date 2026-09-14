¿Argentina sede de la NFL?: “Tenemos audiencia, estadios y un enorme interés por el deporte”

Miami Dolphins celebró en Buenos Aires su primera Watch Party oficial en Argentina, una jornada que reunió a numerosos fanáticos de la NFL para vivir en comunidad el comienzo de una nueva temporada del fútbol americano estadounidense.

El encuentro se realizó en Hard Rock Cafe de Buenos Aires, que recibió a seguidores de Miami Dolphins y de la NFL en una experiencia especialmente pensada para trasladar a la Argentina parte del clima que rodea a los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

Con una gran convocatoria, los asistentes disfrutaron del partido en vivo, compartieron la previa y participaron de diferentes momentos y experiencias vinculadas con Miami Dolphins. La ambientación, las camisetas, los cascos y los espacios preparados para fotografías completaron una tarde en la que el deporte se combinó con entretenimiento y comunidad.

La propuesta permitió que fanáticos argentinos de distintas edades pudieran encontrarse y vivir juntos una jornada de NFL, en un ambiente distendido y familiar.

Miami Dolphins versus Las Vegas Raiders

Desde Buenos Aires, los fanáticos siguieron el encuentro que Miami Dolphins disputó como visitante frente a Las Vegas Raiders, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, correspondiente al inicio de la temporada regular 2026.

El partido finalizó con victoria de Las Vegas Raiders por 27-13, pero en Buenos Aires el resultado fue apenas una parte de una experiencia que buscó acercar la NFL y la identidad de Miami Dolphins al público argentino.

La respuesta de los fanáticos durante la Watch Party volvió a mostrar el interés que existe en Argentina por las grandes ligas deportivas estadounidenses y el potencial para continuar desarrollando nuevas audiencias alrededor del fútbol americano.

Nueva oportunidad para la industria deportiva argentina

La realización del evento contó con la participación de TAI, en el marco de una estrategia orientada a conectar grandes propiedades deportivas internacionales con el mercado argentino.

“Es un orgullo enorme tener una acción con la NFL y con un equipo tan emblemático como Miami Dolphins. Es algo muy bueno para la industria del deporte argentino y representa un salto de calidad para Argentina. Esta es la primera acción de muchas que queremos realizar”, puntualizó el referente de TAI, Leandro Petersen.

Asimismo, puso de relieve que el impacto de este tipo de iniciativas trasciende al deporte y genera nuevas posibilidades para las marcas, el entretenimiento, el turismo y la creación de audiencias.

Los Miami Dolphins de NFL hicieron su primer evento oficial en Argentina. Fue un enorme privilegio haber trabajado para hacer realidad un proyecto que marca el inicio de algo muy grande. Una propiedad deportiva global que empieza a construir su presencia en nuestro país y una… pic.twitter.com/s47p06h30W — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) September 14, 2026

“El deporte estadounidense entiende el espectáculo de una manera diferente. No importa solamente el resultado: alrededor del juego existe toda una industria que integra a las familias, las audiencias, los medios, las marcas y las activaciones”, graficó.

Las grandes franquicias

Uno de los fenómenos que Petersen destacó es la creciente internacionalización de las principales propiedades deportivas estadounidenses.

Las grandes ligas y franquicias buscan desarrollar comunidades fuera de sus mercados de origen, acercando sus marcas a nuevos países mediante partidos internacionales, eventos, experiencias para fanáticos y activaciones comerciales.

“Las grandes propiedades deportivas ya no piensan solamente en su mercado de origen. Están construyendo audiencias y desarrollando sus marcas alrededor del mundo. Argentina tiene mucho para aprender de ese modelo”, sopesó.

Acto seguido, afirmó que esa experiencia internacional puede convertirse también en una referencia para el crecimiento de la industria deportiva argentina y para la manera en que las organizaciones locales desarrollan sus marcas.

“Argentina es el próximo paso”

La expansión internacional de la NFL abre además un interrogante inevitable: si Argentina podría recibir en el futuro un partido de la liga.

Al respecto, Petersen fue categórico: “No tengo dudas de que Argentina puede ser el próximo paso. Esta es una primera acción y creo que el paso siguiente debería ser tener un partido. Tenemos audiencia, estadios de primer nivel y un enorme interés por el deporte”.

La NFL comenzó su camino de crecimiento en Argentina y es un orgullo enorme haber trabajado para que esto suceda. Se vienen cosas muy grandes y esta fue sólo la primera... pic.twitter.com/GaF24uyMNo — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) September 14, 2026

La realización de esta primera Watch Party representa, en ese sentido, una oportunidad para comenzar a desarrollar una relación más cercana entre las grandes propiedades deportivas estadounidenses y el público argentino.

Miami Heat, otro mercado que aparece en el horizonte

El modelo iniciado con Miami Dolphins podría extenderse también al básquet. Petersen adelantó que existen conversaciones con Miami Heat para explorar futuras acciones en Argentina.

“Estamos hablando con Miami Heat para hacer lo mismo. Estuve hace 48 horas en Miami, tuve la oportunidad de visitar el estadio y reunirme con ellos. Creo que tienen un potencial muy grande en Argentina”, se entusiasmó.

Según Petersen, la NBA presenta una oportunidad especialmente interesante debido a la histórica relación del público argentino con el básquet y al reconocimiento que la liga y sus principales franquicias ya tienen en el país.

“La NBA y la NFL son propiedades deportivas que van a crecer mucho en Argentina. Hay una audiencia muy importante y también un enorme interés de las marcas”, resumió.

La voz de los Dolphins

"Nos emocionó organizar en Buenos Aires la primera Watch Party oficial de Miami Dolphins para la temporada 2026”, señaló Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Miami Dolphins.

Asimismo, destacó que “los aficionados argentinos aportaron una energía verdaderamente increíble la Watch Party este fin de semana, y fue muy especial ver cómo este evento inaugural se hizo realidad”.

“Eventos como este en el país nos ayudan a seguir conectándonos con más aficionados mientras trabajamos para convertirnos en el equipo de la NFL del mundo hispanohablante. Esperamos continuar ampliando nuestra presencia en Argentina mediante futuras activaciones similares a las que hemos llevado a cabo en otros mercados globales”, cerró.

Mucho más que un partido

La primera Watch Party oficial de Miami Dolphins en Argentina dejó una postal significativa: numerosos fanáticos reunidos en Buenos Aires para compartir la experiencia de una franquicia ubicada a miles de kilómetros de distancia.

El encuentro mostró que alrededor de un partido pueden construirse experiencias que integran deporte, entretenimiento, comunidad y marcas, replicando parte del modelo que caracteriza a las grandes ligas estadounidenses.

Para TAI, la jornada representa además el comienzo de un camino para continuar acercando propiedades deportivas internacionales al mercado local.

Con una exitosa convocatoria y una comunidad de fanáticos que respondió a la propuesta, Miami Dolphins dio así un nuevo paso en su vínculo con Argentina, en una jornada que permitió vivir la experiencia de la NFL desde Buenos Aires y que abre nuevas posibilidades para el crecimiento del fútbol americano y de las grandes propiedades deportivas internacionales en el país.