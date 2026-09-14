Temperley: Un colectivo fuera de control se incrustó en una casa durante un cumpleaños y murió el chofer

Una noche de festejo familiar terminó de manera dramática en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora. Un colectivo de la línea 527 perdió el control, se salió de la calzada y se incrustó contra el frente de una viviendadonde se celebraba un cumpleaños. El chofer de la unidad, que circulaba sin pasajeros a bordo, murió en el acto como consecuencia del impacto.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en el cruce de las calles Caaguazú y Dinamarca. La violencia del choque derrumbó paredes, mampostería y rejas de la propiedad.

#Policiales 🚌🚨 Tragedia en Temperley: un colectivo se incrustó en una casa durante un cumpleaños y murió el chofer



Un grave accidente conmocionó a Temperley: un colectivo de la línea 318 perdió el control, atravesó el frente de una vivienda y terminó incrustado en la… pic.twitter.com/I4cVSDxfOs — ANDigital (@ANDigitalOK) September 14, 2026

"Nos salvamos de milagro": el dramático testimonio familiar

El estruendo del impacto interrumpió la reunión justo después de que los presentes terminaran de cortar la torta de cumpleaños:

Susto bajo los escombros: "Sentimos la explosión y vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado, estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro" , relató una de las habitantes de la propiedad.

Rescate a pulmón: El dueño de casa logró remover una reja que había quedado trabada para poner a resguardo a su familia y se dirigió a la cabina del colectivo para auxiliar al conductor, aunque constató que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Destrucción total: El vehículo atravesó la pared de una de las habitaciones de la casa. "Acá duermo yo. Por suerte a esa hora estaba trabajando", contó uno de los jóvenes damnificados.

Peritajes e investigación judicial

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, bomberos y ambulancias del SAME. La causa quedó radicada en la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, donde los peritos analizan si el colectivo circulaba a alta velocidad o si el chofer sufrió una descompensación previa que le hizo perder el dominio del vehículo.