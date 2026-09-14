¿Alcanza el sueldo?: el INDEC reveló cuánto dinero se necesita por mes para criar un hijo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este lunes la actualización de la Canasta de Crianzacorrespondiente a agosto de 2026. El reporte oficial puso números a una de las mayores presiones sobre los presupuestos familiares en la Argentina: criar a un hijo demanda un desembolso mensual que oscila entre los $557.303 y los $713.070, según el tramo de edad.

El cálculo no solo mide el costo de adquisición de bienes y servicios indispensables de la Canasta Básica Total (CBT)del Gran Buenos Aires —como alimentos, vestimenta, transporte, salud y educación—, sino que incorpora la valorización monetaria del tiempo de cuidado de los niños.

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La canasta de crianza durante agosto de 2026 se valorizó en:

- $557.303 para menores de 1 año.

- $663.900 para infantes de 1 a 3 años.

- $567.243 para los tramos de 4 y 5 años.

- $713.070 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

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Los valores oficiales tramo por tramo de edad

De acuerdo con la metodología del organismo oficial, el desembolso mensual indispensable para los menores de 1 año se ubicó en $557.303. Para el segmento de infantes de 1 a 3 años, el monto ascendió a $663.900, mientras que para los tramos de 4 y 5 años la cifra requerida fue de $567.243.

En tanto, los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años conformaron la franja más costosa del reporte, con una valorización mensual de $713.070. Este segmento lidera el podio de gastos empujado por la escolarización, la indumentaria, la alimentación completa y las actividades propias del desarrollo en esa etapa. Por su parte, la franja de 1 a 3 años se mantiene como la segunda más elevada debido a la alta dedicación horaria que exige la atención temprana de los infantes.

Un parámetro clave para la Justicia de Familia

La Canasta de Crianza del INDEC se convirtió en un insumo técnico indispensable no solo para evaluar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sino también para el ámbito legal y administrativo.

Jueces, mediadores y abogados de familia de todo el país utilizan de forma recurrente este indicador como un piso de referencia objetivo para calcular, fijar o actualizar la cuota alimentaria y las obligaciones de manutención infantil en los procesos de separación o divorcio.