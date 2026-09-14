Kicillof firmó un convenio con intendentes para subsidiar a víctimas de violencia de género

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezaron este lunes un encuentro con jefes comunales para ratificar la adhesión de los municipios al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.

En la reunión celebrada en la Casa de Gobierno en La Plata, Kicillof buscó marcar un fuerte contraste con la administración central del presidente Javier Milei: "Mientras el Gobierno nacional desmanteló sistemáticamente cada una de las políticas públicas con perspectiva de género, nosotros fortalecimos de forma integral las Comisarías de la Mujer, incorporamos tecnología, invertimos en herramientas de monitoreo y ampliamos la Línea 144", afirmó.

"El Estado no puede mirar para otro lado: vamos a seguir invirtiendo y trabajando junto a cada uno de los intendentes e intendentas para dar respuestas y acompañamiento a quienes lo necesitan", enfatizó el Gobernador.

En qué consiste la ayuda económica y el acompañamiento integral

La medida de la provincia de Buenos Aires está orientada a mujeres y personas LGBTIQ+ que transitan situaciones de riesgo acreditado por violencia de género, con el propósito de garantizar recursos para su autonomía económica y desarrollo personal.

El plan contempla los siguientes ejes de asistencia técnica y financiera:

Subsidio económico directo: Transferencia de fondos durante seis meses consecutivos para cada beneficiaria.

Inserción laboral y formación: Programas de capacitación en oficios, terminalidad educativa, cupos laborales e integración en cooperativas de trabajo.

Salud y asistencia jurídica: Abordaje profesional interdisciplinario en salud mental, patrocinio jurídico, soluciones habitacionales y redes de cuidado.

Por su parte, la ministra Estela Díaz remarcó: "Los municipios necesitaban de esta herramienta porque son los primeros que reciben las denuncias. Con mucho esfuerzo, este programa demuestra que en la Provincia los recursos se utilizan para cuidar vidas".

#Gestión 🟣🤝 Kicillof firmó convenios con intendentes para subsidiar a víctimas de violencia de género



El gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezaron en La Plata la adhesión de municipios al Programa de Fortalecimiento para la Salida… pic.twitter.com/7SZEamcO0E — ANDigital (@ANDigitalOK) September 14, 2026

Qué municipios firmaron el acuerdo en La Plata

El convenio contó con la presencia y firma de intendentas del interior y del Conurbano bonaerense, entre ellas Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Magdalena Sierra (Avellaneda) y Myriam Mongay (Lezama).

También se sumaron los jefes comunales de La Plata (Julio Alak), Bahía Blanca (Federico Susbielles), Lomas de Zamora (Federico Otermín), Ensenada (Mario Secco), Florencio Varela (Andrés Watson), San Martín (Fernando Moreira), Ituzaingó (Pablo Descalzo), Marcos Paz (Ricardo Curutchet), Almirante Brown (Juan José Fabiani), Ayacucho (Emilio Cordonnier), General Las Heras (Juan Manuel Cerezo), Las Flores (Fabián Blanstein), Magdalena (Lisandro Hourcade), Punta Indio (David Angueira), Salto (Ricardo Alessandro), San Pedro (Cecilio Salazar), Tapalqué (Javier Lupori) y Villa Gesell (Gustavo Barrera).

El encuentro contó además con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y las subsecretarias de la cartera de Mujeres, Mercedes Castilla y Laura Malacalza.