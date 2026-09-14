Banco Provincia lanzó créditos para autos 0km y usados: cuál será el valor de las cuotas

El Banco Provincia presentó su nuevo programa "Préstamo Acá Tu Auto", una línea crediticia diseñada para financiar la compra de vehículos 0 km y usados directamente en las agencias adheridas de la provincia de Buenos Aires. La propuesta destaca por ser 100% digital, gestionable desde el celular mediante Cuenta DNI o la banca internet BIP, y por otorgarse a sola firma y sin prenda.

El crédito permite solicitar desde $100.000 hasta $50.000.000 (sujeto a evaluación crediticia) y cubre hasta el 100% del valor del vehículo.

Cuál será el valor de las cuotas mensuales

¡Financiá en el momento tu nuevo vehículo con el "Préstamo Acá Autos"! 🚙



✅ Lo tramitás directamente en la concesionaria y te sirve para un 0 km o un usado. Más info en el video y acá: https://t.co/y7YgXhoBqF pic.twitter.com/0BFP1a4nr0 — Banco Provincia (@bancoprovincia) September 14, 2026

Para orientar a los solicitantes, la banca pública bonaerense difundió la referencia del valor estimado de la cuota por cada $10.000.000 solicitados, según la modalidad de financiamiento elegida:

Línea UVA (plazo de 12 a 48 meses): La cuota inicial aproximada arranca en $235.000 mensuales . Es la alternativa con la entrada más accesible, aunque el monto se va actualizando periódicamente según el índice de inflación.

Línea a Tasa Fija en Pesos (plazo de 12 a 72 meses): La cuota inicial estimada se ubica en torno a los $477.000 mensuales. Si bien representa un valor inicial más alto, la tasa queda congelada y el monto en pesos se mantiene inalterable de la primera a la última cuota.

Las tasas de interés parten desde UVA + 6% anual o un 55% TNA fija para aquellos clientes que acrediten sus haberesen la institución.

Cómo solicitar el crédito en tres pasos

El proceso elimina por completo la necesidad de presentar carpetas en sucursales físicas: