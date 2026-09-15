Fenómeno El Niño: Quilmes incorporó nueva máquina para la limpieza de los arroyos

La Municipalidad de Quilmes informó que la semana comenzó con intensos operativos integrales de limpieza y mantenimiento en la zona del arroyo Las Piedras, en avenida Ribereña y calle 822, y de calle 890 a 822, en los barrios Sayonara y La Matera, en la zona oeste del distrito, en una jornada que contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri. Se trata de una de las medidas de prevención planificadas ante el fenómeno “El Niño” y posibles eventos de lluvias fuertes, para reducir el riesgo de anegamientos y fortalecer capacidad de respuesta.

En este marco, se realizó la presentación y puesta en funcionamiento de una nueva retroexcavadora oruga, de 2 mil toneladas, que se incorpora a la flota vial de la Secretaría de Servicios Públicos mediante leasing con el Banco Provincia. La maquinaria permitirá potenciar, mejorar y reforzar las distintas intervenciones que se ejecutan en las cuencas de los arroyos y ampliar la capacidad operativa municipal.

“Estamos presentando y poniendo en funcionamiento la nueva retroexcavadora que incorporamos a la flota municipal. El fenómeno de El Niño puede traer más lluvias a nuestra región, por eso estamos reforzando las tareas de limpieza para que el agua circule mejor y reducir el riesgo de anegamientos en nuestros barrios, y les pedimos por favor a nuestros vecinos y vecinas que se comprometan también con el cuidado y limpieza de los arroyos, que no tiren basura en lugares donde no corresponde, y que sigan permanentemente las alertas que comunicamos desde los medios oficiales del municipio de Quilmes”, expresó la jefa comunal, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, García destacó que “esto viene a fortalecer los trabajos que estamos haciendo en la cuenca de los Arroyos principalmente, con tareas de prevención para evitar desbordes y que el agua pueda fluir a buen ritmo, y no quede estancada. A su vez sumamos esta nueva máquina retroexcavadora que viene a potenciar los distintos trabajos que estamos realizando y que incluyen la limpieza de cámaras y pluviales”.

Cabe destacar que el trabajo de Servicios Públicos se organiza en tres frentes complementarios: intervención en puntos críticos, con limpieza con máquinas y camiones en sectores con acumulación de residuos, ramas y sedimentos que pueden dificultar el escurrimiento, e incluye el retiro y traslado del material extraído; mantenimiento cotidiano con cooperativas, con limpieza de cauces y márgenes, desmalezado, retiro de residuos y detección de obstrucciones, en sectores de los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo, y la desobstrucción de sumideros y conductos pluviales, con intervenciones con camiones para facilitar el ingreso y la circulación del agua desde la calle hacia los desagües y los arroyos.

También se trabaja con estaciones de bombeo que permiten reforzar el drenaje y atender los excedentes de agua durante lluvias intensas, especialmente cuando el nivel del río dificulta el escurrimiento natural, en un esquema que incluye tareas de mantenimiento y seguimiento en Villa Luján, Villa Alcira y Villa Itatí; también contempla la operación y el mantenimiento de diez estaciones vinculadas al sistema de los arroyos Las Piedras y San Francisco.

A su vez se realizan tareas con el Sistema de Alerta Temprana municipal, reuniendo información de sensores hidrométricos, pluviómetros y estaciones meteorológicas para seguir las precipitaciones y los niveles de los arroyos y del Río de la Plata. El trabajo de Defensa Civil integra esta información con los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional: los pronósticos estacionales orientan la planificación, mientras que los de corto plazo y el monitoreo permiten seguir la evolución de cada evento y organizar la respuesta municipal.