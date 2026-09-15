Sebastián Pareja marcó la cancha tras la arenga de Milei: “Defender los logros de la gestión”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, realizó un balance positivo del encuentro encabezado en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y que reunió a la tropa legislativa oficialista, con el foco en “los logros de la gestión”.

Tras la reunión en el Salón Héroes de Malvinas, el parlamentario aclaró que del Presupuesto 2027 “puntualmente no se habló”, pero “se está trabajando para presentarlo en el Congreso de la Nación y estamos todos atentos para tener ese documento”.

Luego puso de relieve que este tipo de reuniones es ya una práctica cotidiana del Gobierno y ponderó el tiempo que Javier Milei dedica al intercambio con los legisladores. Al respecto, reveló que el encuentro se extendió durante más de tres horas e incluyó una exposición del mandatario sobre la marcha de la gestión, la situación económica y los próximos desafíos políticos, al tiempo que mencionó que “cada uno de los legisladores, con muchísima libertad, le pregunta al Presidente”.

“El Presidente intenta que empecemos a defender los logros que tenemos en el Gobierno”, exclamó el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, para luego reiterar que “hoy no hablamos del Presupuesto, pero sí tenemos que seguir hablando de la inflación. Las cosas por algo suceden”.

Vale mencionar que del encuentro participaron todos los ministros del Gabinete nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.