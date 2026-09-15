“La Mafilia”: L-Gante involucrado en causa por amenazas y armas en General Rodríguez

Una joven de 23 años denunció que fue intimidada para abandonar su vivienda y que, días después, un grupo de aproximadamente diez personas ingresó al patio de su domicilio y la amenazó con un arma de fuego. El hecho salpica de lleno al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante.

La investigación avanzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y terminó con una serie de allanamientos en General Rodríguez, donde dos hombres fueron notificados de la formación de la causa.

El procedimiento fue realizado por personal de la DDI Moreno–General Rodríguez, con intervención de la UFI N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todo en concurso real entre sí.

La denuncia que inició la investigación

Según la denuncia realizada el 29 de agosto, la joven manifestó haber sido intimidada por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de Elián Valenzuela.

De acuerdo con su relato, el hombre le habría exigido que abandonara el domicilio porque, según sostuvo, la propiedad le pertenecía. Ante la negativa de la denunciante, le habría advertido que debía desalojar el lugar o sería obligada a hacerlo mediante “La Mafilia”, en referencia al grupo vinculado al conocido cantante.

La joven respondió que cualquier reclamo debía realizarse por las vías legales correspondientes.

Un grupo ingresó al patio y exhibió un arma

Días después ocurrió el episodio que terminó de impulsar la investigación. Mientras la denunciante se encontraba fuera de su vivienda, su cuñada le comunicó que Valenzuela había llegado al lugar a bordo de una camioneta negra, acompañado por unas diez personas.

Siempre según la denuncia, el grupo abrió el portón e ingresó al patio del domicilio. Allí, algunos de los presentes habrían sido intimidados mediante la exhibición de un arma de fuego y les exigieron que abandonaran el lugar.

Minutos después, la camioneta habría regresado al domicilio. En esa oportunidad, el vehículo era conducido por Valenzuela y, desde la ventanilla del acompañante, un hombre identificado durante la investigación como Aaron Del Médico habría exhibido nuevamente un arma de fuego antes de retirarse del lugar.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

A partir de la denuncia, los investigadores de la DDI Moreno–General Rodríguez realizaron tareas de campo y analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

El trabajo permitió, según informaron fuentes policiales, certificar la presencia de los vehículos y de las personas mencionadas durante los episodios denunciados. Además, los investigadores lograron individualizar tres domicilios considerados de interés para la causa.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, orientadas principalmente al secuestro de armas de fuego y otros elementos vinculados con la investigación.

Allanamientos y dos imputados notificados

Finalmente, personal de la DDI, junto con efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Rodríguez, concretó los procedimientos.

Como resultado de los operativos, Elián Ángel Valenzuela, de 26 años, y Elías Jorge Ariel Cruceño, de 26, fueron notificados de la formación de la causa.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados tres teléfonos celulares y una camioneta BMW X5, patente AE114IB, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa continúa bajo intervención de la UFI N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno-General Rodríguez, mientras los investigadores procuran determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si las armas mencionadas en la denuncia pudieron ser utilizadas durante las amenazas.