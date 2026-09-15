Cinco destinos imperdibles para recorrer Argentina en primavera

La primavera es una de las mejores épocas para recorrer Argentina. Las temperaturas agradables, los paisajes cubiertos de flores y vegetación, y la posibilidad de disfrutar de destinos con menor afluencia turística convierten a esta estación en una opción cada vez más atractiva.

De hecho, el 44 % de los viajeros argentinos prefiere planificar sus viajes para evitar las multitudes, según el 11º Informe Anual de Viajes y Sustentabilidad de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones.

“La primavera reúne muchas de las características que hoy valoran los viajeros: temperaturas agradables, paisajes en su máximo esplendor y la posibilidad de disfrutar de los destinos con mayor tranquilidad”, expresó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Y completó: “Según nuestro nuevo Informe de Sustentabilidad, observamos que cada vez más argentinos buscan viajar en temporadas de menor afluencia para vivir experiencias más auténticas y conectar de una manera diferente con cada lugar que visitan”.

En ese contexto, destinos como la Quebrada de Humahuaca, Mendoza, los Esteros del Iberá, El Chaltén y las Sierras de Córdoba toman un atractivo especial en primavera.

1.Quebrada de Humahuaca, Jujuy

La primavera realza los colores de los cerros y ofrece días templados para recorrer pueblos como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. Es una excelente época para hacer caminatas y disfrutar de los paisajes sin el calor intenso del verano.

2. Mendoza

Los viñedos comienzan a cubrirse de un intenso color verde y el clima invita a realizar degustaciones al aire libre, recorrer bodegas y practicar actividades de aventura en la montaña. Es el momento ideal para el enoturismo, la gastronomía y disfrutar de la naturaleza.

3. Esteros del Iberá, Corrientes

La primavera es una de las mejores estaciones para observar fauna silvestre. Carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y una enorme variedad de aves pueden verse con facilidad en los esteros. Además, con el aumento de las temperaturas, la vegetación recupera su intensidad y los ambientes naturales adquieren mucho color.

4. El Chaltén, Santa Cruz

En la Capital Nacional del Trekking los días se alargan, las temperaturas se vuelven más agradables y los senderos comienzan a rodearse de flores silvestres y una vegetación renovada, ofreciendo paisajes ideales para los amantes del trekking y la fotografía con el imponente Fitz Roy asomando en el horizonte.

5. Sierras de Córdoba

Es una de las mejores estaciones para descubrir el paisaje serrano de la provincia. Con temperaturas templadas, paisajes que recuperan su color y ríos ideales para disfrutar al aire libre. La región invita a realizar escapadas en contacto con la naturaleza, lejos del ritmo de las grandes ciudades.