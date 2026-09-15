Buenos Aires será sede de reunión lationamericana sobre salud cerebral

Los días 16 y 17 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires será sede, de manera presencial y virtual, del encuentro Brain Health and Cognition in Latin America, organizado por Alzheimer's Association en alianza con World Dementia Council (WDC). El encuentro reunirá a más de 100 médicos, investigadores y representantes de sistemas de salud públicos y privados de toda la región para abordar una pregunta central: cómo traducir la evidencia científica sobre salud cerebral en políticas y programas concretos.

El encuentro llega en un momento clave. Los estudios LatAm-FINGERS y US Pointer han aportado nueva evidencia contundente sobre los beneficios que un programa estructurado de cambios saludables en el estilo de vida puede tener sobre la salud cognitiva. Estos hallazgos abren un nuevo capítulo: determinar cómo adaptar, implementar y ampliar estas estrategias en los diversos contextos de América Latina.

“El encuentro en Buenos Aires pondrá de relieve cómo la evidencia de los estudios se está traduciendo en prácticas concretas a través de iniciativas de implementación en consultorios médicos, sistemas de salud y comunidades de América Latina y Estados Unidos”, afirmó María C. Carrillo, directora científica y responsable de asuntos médicos de Alzheimer’s Association.

Por su parte, Lucía Crivelli, investigadora principal en Fleni, subrayó que “los líderes de toda América Latina, en alianza con Alzheimer’s Association y otras organizaciones, están profundamente comprometidos con continuar invirtiendo en la región, ampliar los estudios de investigación e implementar sus hallazgos. Todos estamos comprometidos con trabajar en conjunto e involucrarnos personalmente en el proceso”.

Durante la última década, Alzheimer’s Association, junto con líderes científicos y clínicos de la región, ha reunido a científicos de toda América Latina a través de una serie periódica de Simposios Satélite de AAIC, cuadruplicó su financiamiento para investigación en América Latina y contribuyó a establecer las colaboraciones y el trabajo de validación de biomarcadores que la región necesitaba para crecer y desarrollarse. El resultado más claro es LatAm-FINGERS, el primer estudio de reducción del riesgo/prevención de la demencia de este tipo en América Latina.

“El encuentro busca fortalecer las alianzas entre investigadores, profesionales clínicos, prestadores de salud, gobiernos, organizaciones de incidencia y líderes comunitarios”, afirmó Paulo Caramelli, profesor de neurología de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y vicepresidente de World Dementia Council.

Asimismo, puso de relieve que “hallazgos de investigación altamente confiables -como los que tenemos ahora- pueden orientar las políticas públicas, fortalecer los esfuerzos de prevención y respaldar iniciativas de salud cerebral a nivel local, nacional y regional, comenzando aquí mismo, en América Latina”.

La primera jornada en el Hilton Buenos Aires, el 16 de septiembre, incluirá presentaciones científicas, casos de estudio sobre implementación en países de América Latina y Estados Unidos, y paneles con líderes de gobiernos, sistemas de salud y organizaciones de salud global. El foco estará puesto en ampliar enfoques basados en evidencia para promover un envejecimiento cognitivo saludable en toda la región. La segunda jornada, el 17 de septiembre, estará liderada por World Dementia Council y se enfocará en traducir esta evidencia científica en políticas públicas.

Sept. 21 is #WorldAlzheimersDay🌎—a global day to raise awareness for the more than 55 million people worldwide living with Alzheimer's and dementia and their loved ones.



It's day for collective action to make a meaningful impact for years to come.



Mark your calendar and… pic.twitter.com/0PbkzSWDaK — Alzheimer's Association (@alzassociation) September 14, 2026

Entre los oradores confirmados habrá representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México y Estados Unidos. Las conversaciones abordarán los desafíos de extender los programas a poblaciones diversas y desatendidas, así como el rol de los gobiernos, los sistemas de salud y las organizaciones internacionales en el financiamiento y la coordinación de políticas de prevención en toda la región.