Sueño de Pescado: de los arrabales de La Plata a calle Corrientes

Doce años de autogestión, canciones, ruta, escenarios y, sobre todo, una historia construida junto a su público. Sueño de Pescado llega al Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar todo lo que construyó desde La Plata y convertir una noche en un punto de encuentro con sus canciones más importantes.

La cita es el jueves 26 de noviembre a las 20 horas. La banda desembarca en uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina para protagonizar una noche que promete marcar un antes y un después en su historia.

La historia de Sueño de Pescado comenzó en La Plata en 2013, cuando Manuel Rodríguez, voz y líder de la banda, y Juan Manuel ‘Guachi’ Calabró, dieron forma a un proyecto que encontró en el rock una manera directa y genuina de decir.

“Los himnos que cantamos todo este tiempo juntos en un solo disco. Una sola noche. Un antes y un después”, anunciaron los integrantes de Sueño de Pescado al presentar la fecha, que también está atravesada por la memoria y el homenaje a ‘Guachi’ y a todos los que fueron parte de este camino.

Con un sonido crudo, guitarras filosas, bases contundentes y letras honestas, la banda fue construyendo una identidad propia y, desde la autogestión, logró llevar sus canciones a escenarios de todo el país.

En estos años recorrieron gran parte de la Argentina y participaron de festivales como Cosquín Rock, Rock en Baradero, Panic Rock Festival y La Falda Rock. También pasaron por escenarios emblemáticos como Estadio Obras Sanitarias, Microestadio Ferro Carril Oeste, Estadio Atenas, Estadio Único Diego Armando Maradona —junto a La Renga—, Teatro Flores, Groove y Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, entre muchos otros.

Su discografía incluye Venganza primavera (2014), Siglo pánico (2016), Sangre en tus luces (2017), La palabra (2019), Motor animal (2022) y Ladrones del silencio (2025).

Ahora, después de 12 años de canciones y camino compartido, Sueño de Pescado se prepara para su fiesta más grande: una noche para encontrarse con su gente, volver a cantar los himnos de siempre y celebrar todo lo construido.

Las entradas están a la venta a través de Ticketek y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 860.

