Política | 15 sep 2026
Washington
Jorge Macri se reunió con un alto funcionario de Trump y parafraseó a Milei: “El camino correcto”
“Hablamos del cambio de rumbo de Argentina y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, expuso el jefe de Gobierno porteño tras el encuentro con el subsecretario de Estado de los EEUU, Christopher Landau.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este lunes en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos y conversaron sobre “seguridad, crecimiento económico e inversiones”, además del lugar de la Argentina y de Buenos Aires en una relación que hoy ocupa un lugar central para la región.
El encuentro se dio en el marco de una agenda de Estados Unidos que vuelve a poner el foco en los desafíos centrales para la región, como la seguridad, la defensa de la soberanía, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las economías. En ese contexto, la relación entre ese país y la Argentina ocupa un lugar estratégico para el futuro de la región.
“Muy importante reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, enfatizó el alcalde metropolitano.
En un contexto de importancia estratégica de nuestro hemisferio, Argentina tiene la oportunidad de reafirmarse como un socio confiable de Estados Unidos. https://t.co/1xlIkmzSc4— Fulvio Pompeo (@FulvioP) September 14, 2026
Asimismo, afirmó que “desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece”.
“También conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar”, completó Macri.
Desde el Ejecutivo porteño, destacaron que en ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires es un actor central de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un rol propio en una agenda que vincula a ambos países y que atraviesa cuestiones centrales para el futuro.