Jorge Macri se reunió con un alto funcionario de Trump y parafraseó a Milei: “El camino correcto”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este lunes en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos y conversaron sobre “seguridad, crecimiento económico e inversiones”, además del lugar de la Argentina y de Buenos Aires en una relación que hoy ocupa un lugar central para la región.

El encuentro se dio en el marco de una agenda de Estados Unidos que vuelve a poner el foco en los desafíos centrales para la región, como la seguridad, la defensa de la soberanía, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las economías. En ese contexto, la relación entre ese país y la Argentina ocupa un lugar estratégico para el futuro de la región.

“Muy importante reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, enfatizó el alcalde metropolitano.

En un contexto de importancia estratégica de nuestro hemisferio, Argentina tiene la oportunidad de reafirmarse como un socio confiable de Estados Unidos. https://t.co/1xlIkmzSc4 — Fulvio Pompeo (@FulvioP) September 14, 2026

Asimismo, afirmó que “desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece”.

“También conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar”, completó Macri.

Desde el Ejecutivo porteño, destacaron que en ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires es un actor central de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un rol propio en una agenda que vincula a ambos países y que atraviesa cuestiones centrales para el futuro.