Autobombo extremo en Avellaneda: la intendenta inauguró una sala escolar con su nombre

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó este lunes la inauguración de obras en dos escuelas de la ciudad, con el dato saliente que una de las salas de las flamantes instalaciones lleva su nombre.

Como parte de la agenda de gestión, la jefa comunal estuvo en la Secundaria Nº 4 de Gerli, donde fue recibida por la directora Rosana López; la presidenta de cooperadora, Nancy Filani; y las y los estudiantes.

Allí, la cooperadora de la escuela construyó una sala multimedia con subsidios otorgados por el municipio por un total de $ 24.000.000. En “agradecimiento”, la comunidad educativa la bautizó con el nombre de la intendenta de Avellaneda y la propia Sierra hizo la apertura formal muy sonriente.

#Insólito 🏫😳 Autobombo extremo en Avellaneda: la intendenta inauguró una sala escolar con su propio nombre



La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó la inauguración de nuevas obras en dos establecimientos educativos del distrito, pero un detalle concentró todas… pic.twitter.com/Y31EYCsYs8 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 15, 2026

Cabe destacar que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense establece un procedimiento para imponer nombres a escuelas y sus dependencias, como ser bibliotecas, gimnasios, auditorios, salones y aulas.

La normativa especifica que se debe garantizar la participación de alumnos, familias, docentes, auxiliares, cooperadores y otros integrantes de la comunidad educativa, quienes deberán presentar propuestas.

Luego de una instancia de difusión, se procede a la conformación de una terna y la elección democrática. Además, la reglamentación establece que, para utilizar el nombre de una persona, deben haber transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento.

En este caso, nada de ello ocurrió. Según se explicó, el nuevo ambiente funcionará como multiespacio y permitirá que los y las estudiantes accedan a herramientas digitales para su aprendizaje, pero no hubo mayores argumentaciones para denominarlo “Magdalena Sierra”, más que el agradecimiento por las obras.

📽️ | Inauguré la nueva sala multimedia de la Secundaria Nº. 4 de Gerli



Esta nueva aula va a permitir que los y las estudiantes accedan a herramientas digitales para su aprendizaje, van a poder usar un proyector para las clases y funcionará como multiespacio. Es una obra… pic.twitter.com/jtGirkeIB3 — Magdalena Sierra (@magdysierra) September 14, 2026

Por otra parte, en el Jardín de Infantes 906, la intendenta inauguró intervenciones por un total de $ 273.765.921 correspondientes al Programa de Infraestructura Escolar. Se llevó a cabo la renovación de sanitarios, arreglos en la cocina, aulas, SUM y sector administrativo. También, la fachada y el exterior.

“Las cooperadoras tienen un rol importante, con el Municipio nos organizamos con ellas para entregar subsidios” y “las obras se hacen en conjunto con mucha responsabilidad”, ponderó la jefa comunal, quien ocupa el cargo desde mediados de año en reemplazo de su esposo, Jorge Ferraresi, nombrado al frente de una nueva Jefatura de Asesoramiento Institucional de Avellaneda.

En lo concreto, Ferraresi se encuentra enfocado en el andamiaje del Movimiento Derecho al Futuro y se prepara para competir por la sucesión de Axel Kicillof en el Sillón de Dardo Rocha.