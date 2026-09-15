Ensamble Lírico Orquestal presenta el cuarto título de la temporada 2026: Festival Ennio Morricone en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Las funciones serán los sábados 10, 17 y 24 de octubre, a las 16 horas.

La puesta abarca una descripción musical y narrativa de la vida de este magnífico compositor a través de relatos y una selección de los temas más famosos de grandes films a los que les compuso música como “Cinema Paradiso”, “La Misión” y “El bueno, el malo y el feo”, entre otros.

Presentado con la participación de 50 artistas entre solistas, coral ensamble, Coro Amigos de la Lírica, orquesta y directores, contará con la participación especial de Germán Serain como narrador.

El artista

Nacido en Roma en 1928, Ennio Morricone se apasionó por la música de la mano de su padre trompetista e ingresa a la Academia Nacional de Santa Cecilia donde comienza su formación. Eligió la trompeta para desarrollarse como músico y a los 18 años comenzó a trabajar profesionalmente componiendo música para radio y cine.

Su excompañero de colegio, Sergio Leone, lo requirió para la composición de las bandas sonoras para sus películas, creando juntos el “spaghetti western” con Por un puñado de dólares (1964); El bueno, el feo y el malo (1966) y Agáchate, ¡maldito! (1971).

A punto de ganar un Oscar por Érase una vez en América (1984), Ennio Morricone compuso música vocal e instrumental para La misión (1986), Los intocables (1987) y Cinema Paradiso (1988), entre otras.

Las entradas ($ 40.000) pueden adquirirse a través de Plateanet o en boletería de la sala, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857 (reservas y descuentos especiales vía WhatsApp 11-4044-5263)

Elenco