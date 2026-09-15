Marcela Pagano abogó por una nueva mayoría parlamentaria para frenar el “industricidio”

La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, encabezó este lunes la presentación del Monitor Mensual de Empresas, impulsado por la Fundación Fundar, dando cuenta de la dramática destrucción de empleo.

“Este modelo no cierra: cierran las empresas. 30.633 menos desde noviembre de 2023, según el Monitor de Fundar que presentamos junto a las entidades PyMEs”, introdujo la legisladora.

Además, destacó que “nos sentamos en la misma mesa diputados de distintos bloques con los que producen y los que miden. No es una foto: es el primer paso de una mayoría nueva en Diputados para defender el trabajo argentino”.

“Nadie renuncia a sus ideas; acordamos lo básico: sin empresas no hay trabajo, y sin trabajo no hay país. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles”, finalizó.

Este modelo no cierra: cierran las empresas. 30.633 menos desde noviembre de 2023, según el Monitor de Fundar que presentamos hoy en el Congreso junto a las entidades pymes. Nos sentamos en la misma mesa diputados de distintos bloques con los que producen y los que miden (sigo👇🏻) pic.twitter.com/d2l5sC63Fm — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 15, 2026

Durante la jornada, Guido Zack, integrante de Fundar, explicó que el Monitor Mensual de Empresas analiza “cómo viene la evolución de empresas total de la economía argentina, incluso desagregado por provincia, desagregado por sector económico y desagregado por tamaño, por cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene cada una de las empresas”.

“Los datos son de acceso público, son de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y básicamente lo que tiene en cuenta este indicador son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, algún consorcio con empleados, monotributistas o autónomos con empleados u organismos públicos con personal declarado”, añadió Zack.

Sobre el Monitor Mensual de Empresas, Pagano mencionó que -a datos de mayo- “está dando cuenta de una caída de 30.633 empresas que han cerrado sus puertas y casi 500 mil puestos de trabajo menos”.

Desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026, cerraron 16.560 empresas. Con esta se acumulan 27 caídas interanuales consecutivas 📉 — Fundar (@fundarpoliticas) August 14, 2026

Por su parte, el diputado Pablo Farías recordó que en la Comisión PyME de la Cámara de Diputados “venimos haciendo ya ocho reuniones informativas en las cuales hemos tenido la posibilidad de escuchar a los representantes de las distintas cámaras empresarias que nos han brindado un cuadro de situación muy completo”.

Asimismo, el legislador de Provincis Unidas criticó la actividad “excesivamente agresiva del ARCA con las empresas respecto de embargos”.

“Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas”, señaló.

Por su parte, Mauro González, titular de la Confederación Federal PyME Argentina, agradeció por acompañar este tipo de iniciativas, para “visibilizar la problemática que hoy tiene el sector productivo”.

“Ojalá tuviéramos la posibilidad de poder exportar, tener herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad ampliar nuestra capacidad productiva y ser más competitivos”, cerró el dirigente.

A su turno, el diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) consideró que es importante acercarse “al trabajo que hace permanentemente la Fundación Fundar en materia de políticas públicas en un montón de ámbitos distintos”.

“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas en todo el territorio nacional y en todos los tamaños de empresas”, resumió el exministro de Economía.

Participaron también los diputados Eduardo Valdés (UxP), Sabrina Selva (UxP), Juan Grabois (UxP), Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal).

Asimismo, estuvieron presentes durante la presentación Julián Moreno, presidente de APyME; Silvia Martínez, presidente de la Cámara de Industria Naval (CINA); Diego Ojeda, presidente de Empresarios Nacionales por el Desarrollo Argentino; Federico Vaccarezza, director de Economía de Industriales PyMEs Argentinos; Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de Argentina; y Mariano Obarrio, periodista.

