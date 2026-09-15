Reinterpretación de un clásico genovés: salsa pesto con pistacho

SolFrut, empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en la producción, industrialización y comercialización de alimentos, incorpora a su marca Oliovita dos propuestas pensadas para acompañar la cocina cotidiana: Passata de tomate sin gluten y salsa pesto con pistacho y aceite de oliva virgen extra.

Ambos productos profundizan el recorrido de Oliovita y se integran a un portafolio que en el último año sumó salsas de tomate y aceitunas de mesa y aceitunas premium. La propuesta impulsa el crecimiento de la marca en la dieta mediterránea, con opciones de perfil premium y pensadas para acompañar distintos momentos de consumo.

Salsa pesto con pistacho: la reinterpretación de un clásico

La salsa pesto reinterpreta la receta genovesa a partir de una combinación distintiva de albahaca fresca, pistacho, queso parmesano, ajo fresco y 100 % aceite de oliva virgen extra. Es el primer pesto de fabricación nacional elaborado con pistacho.

Su formulación responde al concepto Clean Label, utilizado para describir productos elaborados con un mínimo procesamiento y una lista de ingredientes clara sin aditivos, colorantes ni conservantes artificiales. De sabor fresco y untuoso, puede consumirse sobre tostadas o incorporarse a pastas, pizzas y otras preparaciones. Se presenta en frasco de vidrio de 170 gramos.

Passata: tomate y versatilidad para la cocina cotidiana

La passata Oliovita está elaborada a partir de tomates maduros triturados y tamizados, sin semillas ni piel. Se caracteriza por su color brillante y natural, una textura fluida, homogénea y cremosa y un sabor fresco, ligeramente dulce, con notas propias del tomate recién procesado.

Es sin gluten y funciona como base para salsas de pastas, pizzas, guisos y otras recetas. Se comercializa en botella de vidrio de 700 gramos.

“Estos lanzamientos forman parte de nuestra estrategia de crecimiento en categorías premium, ampliando el universo Oliovita y consolidando nuestro liderazgo en la oferta de alimentos naturales, con ingredientes genuinos e inspirados en la dieta mediterránea”, resumió el presidente de SolFrut, José Chediack.