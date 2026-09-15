“Desequilibrios mentales muy evidentes”: ATE exigió examen médico para Javier Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente.

Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

“Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.

Los estatales para ingresar en la administración pública tenemos que cumplir numerosos requisitos, y entre ellos, de manera obligatoria, un examen médico preocupacional. Y en el caso del Presidente no. Los controles son para los trabajadores pero no para quienes tienen la… pic.twitter.com/jVKXHVzth3 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó: “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”.

“Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional”, bramó el referente de la estructura sindical.

Acto seguido, aclaró: “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”, agregó.

“Y no tenemos que olvidarnos que el Presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional”, completó Aguiar.

En este marco, el dirigente estatal explicó que “estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales”.

“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

En su pedido, el sindicato le aclara al presidente que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.

ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!!



LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!



No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada… pic.twitter.com/l8ul6y7Pnz — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: “apto/no apto”.

La solicitud de ATE