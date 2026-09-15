Las exportaciones de economías regionales alcanzaron récords en valor y volumen

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, en el acumulado enero-julio de 2026, el crecimiento de las exportaciones de las economías regionales alcanzó un récord histórico, el más alto de los últimos 22 años, tanto en valor como en volumen, alcanzando los 5.757 millones de dólares y las 4.377.259 toneladas respectivamente.

En el período considerado, se registró asimismo un aumento interanual del 12 % en el monto y del 6,5 % en el volumen exportado. Esto situó el precio promedio en US$ 1.315 por tonelada (+5,2 % en comparación con el año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

El registro máximo anterior para el mismo período correspondía al año 2013, cuando se alcanzaron los USS 5.414 millones. El monto actual supera en un 6,3 % a aquel registro, reflejando el destacado desempeño de los productores y exportadores de las diferentes regiones del país. Este conjunto de complejos aportó más de 615 millones de dólares adicionales, en comparación con igual período del año anterior.

Algunos de los complejos que registraron su mejor valor acumulado en el período enero-julio desde 2004 son: acuicultura y pesca (US$ 1.379,5 millones), hortalizas pesadas (US$ 385,8 millones), legumbres (US$ 285,9 millones), apicultura (US$ 202,6 millones) y aromáticas, especies y otros (US$ 63,7 millones).

Brasil, Estados Unidos y China se consolidan como los principales destinos de los productos de las Economías Regionales.

“Este desempeño ratifica que con reglas claras, mayor competitividad y apertura a los mercados, las producciones regionales se consolidan como un motor fundamental para construir un futuro de estabilidad, generación de empleo genuino y progreso federal”, resumieron desde la cartera agraria.