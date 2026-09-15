Espinoza recorrió el interior bonaerense y respaldó a Kicillof: “Es el mejor para prestigiar la política”

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, completó una gira territorial por el interior de la provincia de Buenos Aires. La agenda incluyó visitas de gestión a municipios de la Cuarta y Sexta Sección Electoral, donde mantuvo encuentros con intendentes, empresarios, pequeños productores y referentes de las economías regionales golpeadas por la crisis.

El recorrido concluyó con un multitudinario plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Coronel Suárez, donde el titular de la FAM brindó un explícito respaldo político al gobernador Axel Kicillof y cuestionó el impacto del ajuste implementado por el Gobierno nacional.

Educación y logística: las claves para el desarrollo regional

Durante su paso por el distrito de Alberti, Fernando Espinoza recorrió la Escuela Agraria N° 1, donde dialogó con docentes y estudiantes sobre la necesidad de fortalecer la educación pública en las zonas rurales:

"Pudimos ver claramente lo que nos va a sacar adelante a la Argentina y a los argentinos: tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma. Los chicos terminan la escuela y muchas veces no se pueden quedar a estudiar en su lugar porque no hay facultades; se tienen que ir a otras ciudades y ya no vuelven. No hay jóvenes en el interior porque no les damos posibilidades", señaló.

Asimismo, al visitar la localidad ferroviaria de Mechita, el intendente remarcó la importancia estratégica del transporte de cargas para abaratar costos en la cadena agroindustrial: "Aprendí claramente que no hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste. Desde el campo al tren, del tren a los puertos y del puerto a los barcos; eso es volver a tener una Argentina con planificación estratégica".

Alerta por la caída de rentabilidad en el campo y la industria

En su visita a Bragado y Chivilcoy, Espinoza mantuvo reuniones con representantes del sector productivo y analizó la coyuntura del agro bonaerense:

Pérdida de margen en el campo: Advirtió que los pequeños y medianos productores rurales "perdieron el 50% de la rentabilidad" debido a los constantes incrementos en los insumos, fertilizantes y el precio del gasoil .

Concentración económica: Señaló que "los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores" , en detrimento de los productores locales y las economías regionales.

Acompañamiento estatal: Reclamó un Estado presente y eficiente para sostener a las PyMEs y a las familias de los 135 municipios bonaerenses ante la falta de obras de infraestructura nacional.

Cierre del plenario en Coronel Suárez y respaldo a Kicillof

El cierre de la gira tuvo lugar en Coronel Suárez, donde Fernando Espinoza encabezó el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro ante dirigentes y militantes de la Sexta Sección Electoral.