Puente comercial con Oriente: Viviana Yacoub participó de la cumbre estratégica con el embajador chino

En una jornada centrada en la proyección económica y urbanística de la capital bonaerense, la presidenta y fundadora de Yacoub Real Estate & Developers, la arquitecta y martillera Viviana Yacoub, y el vicepresidente de la compañía, Juan Segundo M. Yacoub, participaron de la cumbre de trabajo que reunió al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, con referentes de la región en la sede de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV).

El encuentro, encabezado por el representante diplomático asiático junto al presidente de la entidad anfitriona, Rafael Velázquez, convocó a autoridades locales y empresarios para debatir sobre la agenda productiva de la ciudad y el fortalecimiento de los lazos bilaterales. En ese marco, los representantes del grupo desarrollador acercaron su perspectiva sobre las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario regional para la captación de inversiones extranjeras y la modernización de la infraestructura urbana.

Durante el intercambio con la comitiva diplomática, Viviana Yacoub puso el foco en el papel de la arquitectura y la construcción en La Plata, y subrayó la importancia de generar puentes comerciales y de financiamiento con China que puedan impulsar nuevos desarrollos y generar empleo calificado.

En la misma línea, Juan Segundo M. Yacoub aportó una mirada vinculada a la gestión y la innovación, y remarcó la necesidad de incorporar tecnología, criterios de sustentabilidad en las nuevas edificaciones y esquemas de articulación que permitan fortalecer el atractivo de la ciudad para inversiones internacionales.

“La colaboración con un país como China abre múltiples oportunidades de desarrollo en diversos sectores”, afirmó Rafael Velázquez durante la jornada.

La reunión abordó también la proyección del Año Nuevo Chino 2027, una celebración que, según se destacó durante el encuentro, reúne a más de 300 mil personas en la capital provincial. En ese contexto, los participantes analizaron el papel que pueden tener los lazos culturales y la diplomacia económica en el fortalecimiento del comercio y la cooperación internacional de La Plata.