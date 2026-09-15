Kicillof fulminó a Milei: “Ataca a los jóvenes, la universidad y los trabajadores”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el cierre del 3° Congreso Federal e Internacional de Juventudes en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Acompañado por el intendente local, Julio Alak, y el jefe municipal de Córdoba, Daniel Passerini, el mandatario bonaerense reunió a más de 500 representantes de 20 provincias en vísperas del Día Nacional de la Juventud.

En el marco del encuentro organizado por el Observatorio Internacional de Democracias Participativas, Kicillof cuestionó con dureza el programa económico y social que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Críticas al ajuste y respaldo a las luchas estudiantiles

Durante su intervención, el Gobernador apuntó contra la parálisis del Estado nacional y las consecuencias directas sobre los sectores productivos y educativos:

"El Presidente busca destruir al Estado y las consecuencias están a la vista: crece el desempleo, aumenta la precarización laboral y se deteriora el acceso a la salud y la educación. Las políticas de Javier Milei están al servicio de intereses extranjeros y apuntan con especial énfasis contra los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores", afirmó Kicillof.

En ese sentido, destacó el rol de la juventud organizada en la defensa de los derechos públicos: "Las pibas y los pibes de la Argentina tienen perfectamente claro lo que nos pertenece y lo defienden con convicción: lo demostraron saliendo a las calles por la universidad pública, frenando la venta de nuestras tierras y abrazando la causa Malvinas".

Respaldo de los intendentes de La Plata y Córdoba

El intendente anfitrión, Julio Alak, remarcó la importancia estratégica de la jornada en la capital provincial: "Nuestra ciudad está honrada de ser la casa de este congreso que reúne a participantes de casi todas las provincias. Es un ejemplo que los jóvenes se comprometan y participen de estas actividades".

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, advirtió sobre la presión presupuestaria que sufren las administraciones locales: "Este congreso demuestra que hay una juventud dispuesta a discutir los problemas de nuestro país. Los municipios estamos padeciendo las consecuencias de las decisiones del Gobierno nacional; junto a las provincias, somos los garantes de que esa pérdida de derechos no impacte de pleno en la gente".

Un llamado a disputar el futuro

En el tramo final de su discurso, Kicillof instó a la juventud a mantener una posición activa y organizada frente al escenario político nacional e internacional:

"Para construir una alternativa y disputar el futuro, el protagonismo indiscutido lo tienen los jóvenes. Necesitamos pibes y pibas organizados, que discutan y que antepongan la solidaridad ante el individualismo. Nuestro destino como pueblo lo vamos a construir junto a la juventud, cara a cara, acompañando y militando", concluyó.

Del encuentro participaron también los ministros bonaerenses Carlos Bianco (Gobierno) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), la titular de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, el dirigente de la CTA Roberto Baradel, junto a legisladores e intendentes de la provincia.