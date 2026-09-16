La Comisión de Asuntos Constitucionales sumó Ficha Limpia y PASO al debate electoral

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Agustín Coto (LLA), retomó este martes, en el Salón Illia, el cuarto intermedio dispuesto durante la reunión anterior para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral integral enviado por el Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro, se amplió el temario con distintas iniciativas presentadas por los legisladores que están vinculadas con la implementación de la denominada Ficha Limpia y con el régimen de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al explicar la incorporación de los nuevos proyectos , Coto señaló que durante la última sesión ordinaria se habían presentado distintas solicitudes de moción de preferencia sobre iniciativas con dictamen mientras que “otros fueron solicitados expresamente por los legisladores para su tratamiento”.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales estamos debatiendo cambios importantes para la política argentina.



Ficha Limpia, PASO y financiamiento de los partidos no son temas aislados: van de la mano y forman parte de una misma discusión.



Porque cambiar la política también es… pic.twitter.com/shF2r2Ermp — Agustín Coto (@agustinpcoto) September 15, 2026

La senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) recordó que la reunión correspondía a un cuarto intermedio iniciado en mayo y que originalmente contemplaba únicamente el tratamiento de la reforma electoral. En esta instancia, explicó, se sumaron proyectos de Ficha Limpia y una iniciativa de su autoría sobre primarias abiertas y simultáneas.

La legisladora planteó además la necesidad de ordenar los giros de las iniciativas referidas a Ficha Limpia y propuso: “O lo tratamos todos en una sola comisión o en una plenaria de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Penales”, con el objetivo de unificar el tratamiento de proyectos que abordan una misma temática.

Frente a este planteo, Coto anticipó que se buscará unificar los criterios respecto de los giros y realizar las correcciones metodológicas necesarias para que las iniciativas puedan ser analizadas de manera conjunta. De esta manera, señaló, se procurará avanzar con “todos los temas unificados en las próximas reuniones”.

El senador Martín Goerling Lara (PRO) acompañó el planteo de Terenzi y consideró conveniente que la discusión sobre Ficha Limpia tenga un tratamiento específico, aun cuando el oficialismo haya incorporado el tema dentro de su proyecto de reforma política. El legislador sostuvo que la iniciativa responde a una demanda social y recordó que el año pasado no logró avanzar en el recinto del Senado.

“Es importante dar la discusión independiente del otro proyecto de reforma política”, afirmó. Asimismo, destacó el trabajo que viene realizando junto a otros senadores para alcanzar un texto consensuado que permita emitir dictamen y llevarlo al recinto, y manifestó el objetivo de que la normativa pueda ser aprobada “lo antes posible”.

Durante la reunión, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) informó que presentó cinco iniciativas vinculadas a los temas en cuestión y destacó especialmente aquellas referidas a la modernización de los partidos políticos y a la creación de un sistema de identidad digital para las afiliaciones, acompañado por mecanismos de auditoría y actualización. A su entender, ambos aspectos “serían importantes dentro de una reforma política de carácter sustancial” y podrían constituir puntos de consenso entre los distintos bloques políticos.

"Si es necesario establecer estímulos para la cooperación legislativa interpartidaria, que garantiza calidad institucional y políticas publicas, ineludiblemente el tiempo y la calidad de debate debe contribuir a eso. Estamos ante un debate crucial", destaca @jmcapitanich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 15, 2026

Capitanich también propuso complementar el debate sobre Ficha Limpia con una iniciativa que establece la obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos para funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular. Sobre esta propuesta, Coto indicó que será necesario “conciliar un eventual trabajo de plenario para unificar el criterio de los giros a comisiones y poder abordarlo de esa manera”.

Por su parte, la senadora Mariana Juri (UCR) destacó la importancia de fortalecer los estándares de conducta en el ejercicio de la función pública y valoró el avance de Ficha Limpia como una herramienta para ese objetivo. “Estos son tiempos importantes para que la política dé ejemplaridad y Ficha Limpia es un paso importante en esa dirección”, sostuvo. Además, recordó que la normativa se encuentra vigente en su provincia desde el año 2020.

A su turno, la senadora Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que la reforma busca abordar la fragmentación del sistema político en Argentina, donde señaló que existen alrededor de 600 partidos. En ese sentido, afirmó que “estamos planteando una reforma política importante que parte de un fraccionamiento muy fuerte de los partidos políticos en Argentina” y planteó la necesidad de fortalecer la representatividad, la transparencia electoral, los mecanismos de afiliación y las reglas de financiamiento.

Del mismo modo, remarcó que esta proliferación “ha generado una deformación del partido como una herramienta de uso real de elección de candidaturas y de acceso al dinero público”.

Respecto de las PASO, advirtió que la competencia interna puede generar confusión entre los votantes y convertir el proceso en “un sistema de tres vueltas”, afectando además el tiempo de gestión de los gobiernos electos. Bullrich subrayó que cualquier modificación del sistema electoral debe surgir de un acuerdo amplio entre las distintas fuerzas y contemplar una perspectiva federal: “Los sistemas electorales tienen que tener un acuerdo cruzado por todos los partidos políticos”.

Por último, solicitó mantener el cuarto intermedio para que los bloques continúen trabajando y puedan acercar posiciones, con el objetivo de alcanzar “una reforma integral electoral que sea votada por todos”.

Retomamos la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir Ficha Limpia, las PASO y el financiamiento de partidos políticos.



La política también debe cambiar. pic.twitter.com/zaBMn64f01 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 15, 2026

Al concluir el encuentro, Coto anunció que, con el consenso de los integrantes de la comisión, se pasaba nuevamente a cuarto intermedio y confirmó que en la próxima reunión se retomará el análisis de los proyectos de reforma electoral integral, Ficha Limpia y las demás iniciativas incorporadas al temario.