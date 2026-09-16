Alberto Fernández ve un Kicillof ganador frente a Cristina-Massa: “Rompe el statu quo”

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró que la unidad del peronismo “no está en discusión”, aunque no sea suficiente para ganar las elecciones. Además, hizo foco en la particularidad de la interna kirchnerismo-kicillofismo.

“Lo que sí llama la atención son algunas de las discusiones que se dan dentro del peronismo. Porque, tratando de ser lo más objetivo posible, si hay alguien que ideológicamente y conceptualmente está cercano a Cristina, ese alguien es Kicillof, más que cualquier otro”, puntualizó.

“De repente lo veo a Miguel Ángel Pichetto, que estaba en las antípodas de Cristina, que fue candidato a vicepresidente de Macri, hablar de Cristina mañana, tarde y noche como si fuera su mejor aliado. Yo creo que son momentos de confusión que vivimos, pero que hay que resolverlos”, sumó.

En declaraciones a +Perfil, consignó que “esas cosas se resuelven, de una vez por todas, dejando que la gente vaya a votar y elija la mejor conducción”.

“Cuando yo veo tanto encono contra Axel Kicillof, digo: ‘Bueno, ¿pero por qué tanto encono?’. Porque yo nunca escuché en Axel Kicillof una opinión adversa a Cristina, un gesto de discordia hacia Cristina, un gesto que no fuera apoyo a Cristina. Nunca lo vi. Entonces, no entiendo por qué tanto enojo ¿Por qué tanto enojo? Porque no se somete. Bueno, eso no está mal”, enfatizó Fernández.

En cuanto a una unidad parcial, por caso Cristina Kirchner más Sergio Massa, el exmandatario sostuvo que “conociendo a los actores, es una unión de ocasión. No es una unión de fondo. Como toda unión de ocasión, sirve para la ocasión, pero es muy inestable”.

“Pensemos qué ocurre que esa unidad inestable se perfecciona y lo enfrenta a Kicillof ¿Cómo le va Kicillof? Y no lo sé, pero puede irle bien. Porque ahí, ¿el verdadero contradictor quién es? Kicillof. Lo otro es el statu quo. Estamos haciendo hipótesis, conjeturas”, sopesó.

El recuerdo de 2003

“Y si aparecen otros actores? Inesperados. Porque yo viví esa campaña, no me la pudo contar nadie. La campaña del 2003, que fue la campaña del 2003 que terminó con Néstor en la presidencia, tuvo un condimento muy especial y era un gran enojo social contra la política. Igual que ahora. Ahora se suma contra la política y la antipolítica. O sea, es un doble enojo. Y la gente votó al más desconocido de todos, que fue Néstor. Y después Néstor resultó un gran presidente”, evocó el exjefe de Gabinete.

En ese sentido, recapituló: “Yo apostaba por él porque lo conocí y creía en él. Pero muchos votaron sin saber pronunciar el apellido Kirchner, porque no sabían quién era. Que competía contra un expresidente que era (Carlos) Menem, contra otro expresidente que era (Adolfo) Rodríguez Saá, contra el ministro de Defensa y de Economía de De la Rúa, que era (Ricardo) López Murphy, contra una señora que era (Elisa) Carrió, que estaba en todos los programas de televisión. El único que nadie sabía quién era y representaba una novedad era Néstor”.

“Y yo me pregunto si la desilusión a la que nos está arrastrando cotidianamente nos lleva a un momento parecido a ese ¿Por qué no pensar que aparezca alguien inesperado que le quiera dar un saludo, que se pierda y que convoque el voto de otros?”, inquirió.

Dentro del peronismo mismo, indicó que hay nombres potables como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el intendente de Castelli, Francisco Echarren o el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. “En 2002 el peronismo tenía de candidatos a Carlos Ruckauf, gobernador de Buenos Aires, que decía tener veintitantos puntos; a José Manuel De la Sota, gobernador de Córdoba; a Carlos Reutemann, de Santa Fe. Y ahí aparecía Kirchner perdido, como un tipo que era un loco suelto que quería ser presidente. Y la historia demostró cómo cambió todo”, remató.