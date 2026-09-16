El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de $ 3.116.298

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $ 3.116.298 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese valor representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

“Este salario es el que necesitamos para poder vivir dignamente y es el salario que queremos ganar, pero sabemos que sin medidas de fuerza no lo vamos a lograr. Esa es la historia de la clase trabajadora: todo lo que conseguimos fue con lucha”, dijo el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, durante la conferencia de prensa realizada en la Unión Obrera Molinera, en México 2070, en el barrio porteño de Balvanera.

Además, el secretario general de Pilotos, Pablo Biró, señaló que “el Gobierno dice que el salario mínimo es de 380 mil pesos y nosotros decimos que con 3,1 millón de pesos nos alcanza para tener un salario mínimo vital y móvil. Acá, en estos puntos, no está la capacidad de ahorro, por ejemplo, ni un crédito hipotecario. Esto es solo lo que dice la ley pero tenemos que ir por más”.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales establecidas por ley: Alimentación adecuada ($ 664.499); vivienda digna ($ 624.473); educación y cultura ($ 145.682); salud ($ 381.127); transportes, vacaciones y esparcimiento ($ 676.295) y previsión social ($ 342.793).

Desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Los salarios reales del sector público cayeron 9 %, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 22 % respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023, antes que la asunción del gobierno de Javier Milei.

Además, según mediciones privadas, se produjo un crecimiento de la pobreza, que pasó de 13,4 millones de personas a poco más de 15 millones durante el segundo semestre de 2025. Se trata de un aumento del 30 a poco más del 31 % de la población.

AHORA!!

NUEVO ÍNDICE FRESU: SE NECESITAN $3.116.298 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS!!



LA CANASTA DEL GOBIERNO ES TRUCHA, ES DEL 2004, TIENE MÁS DE 22 AÑOS DE ANTIGÜEDAD!!



La INFLACIÓN anterior a @JMilei ERA MEJOR porque había CONSUMO, porque las PARITARIAS no tenían techo,… pic.twitter.com/MHXmSMvCkG — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

Durante este Gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió en promedio $ 3.011.131, en tanto que cada empleado estatal perdió $ 15.465.594. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda.

El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras, entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

Vale recordar que el 1° de mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.