Dólar, inflación y salarios: las principales proyecciones del Presupuesto 2027

El Gobierno de Javier Milei envió este martes a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027, que establece las principales proyecciones económicas para el próximo año y vuelve a situar al superávit fiscal como el principal eje del programa económico.

El objetivo de la administración libertaria es iniciar el debate en comisión durante la primera semana de octubre, siendo el primer funcionario convocado para defender el proyecto el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

En concreto, el proyecto de ley de leyes establece un superávit primario de $ 18,44 billones, equivalente al 1,3 % del PBI, y un superávit financiero de $ 3,30 billones, que representa el 0,2 % del producto, luego de contemplar el pago de los intereses de la deuda.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027.

Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

En un año atravesado por la lógica electoral, no menos importantes son las estimaciones oficiales sobre actividad, inflación, dólar, salarios, comercio exterior y resultado fiscal, entre otras. A continuación, los principales ejes.

La economía crecería 4 %

El Ejecutivo estima que el Producto Bruto Interno (PBI) avanzará 3 % durante 2026 y acelerará su expansión hasta el 4 % el próximo año. La evolución de la actividad será una de las variables centrales para determinar los recursos tributarios disponibles.

Inflación en baja

Las estimaciones incluidas en el proyecto contemplan una inflación interanual de 29 % para diciembre de 2026 y una desaceleración hasta el 18 % para diciembre de 2027.

Dólar sin romper el techo de los $ 2.000

El dólar cerraría 2027 en $1.847,60: el proyecto utiliza como referencia un tipo de cambio nominal de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para fines del próximo año.

El tipo de cambio promedio rondaría los $1.728 para todo 2027, el Ministerio de Economía señaló que el cálculo surge de actualizar el valor de la divisa de acuerdo con la inflación prevista y no representa una estimación puntual de su futura cotización.

Saldo positivo del comercio exterior

El Gobierno calcula exportaciones por US$ 124.801 millones e importaciones por US$ 107.850 millones, con un resultado favorable de US$ 16.951 millones.

Superávit primario

El Gobierno calcula mantener el guarismo en 1,3 % del PBI. Para el próximo año, el saldo primario positivo alcanzaría los $ 18,44 billones.

El resultado financiero sería positivo en 0,2 % del PBI: una vez incorporados los intereses de la deuda, el Presupuesto calcula un superávit financiero de $ 3,30 billones, equivalente al 0,2 % del producto.

Salarios

La proyección oficial contempla un incremento nominal de 25,4% durante 2027, frente a una inflación interanual estimada en 18 %. El comportamiento efectivo del poder adquisitivo dependerá de la evolución de ambas variables durante el año.

