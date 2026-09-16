La Provincia avanza con la construcción de 549 viviendas en Berazategui

Con el compromiso de mejorar la calidad habitacional de los bonaerenses, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recorrió las 549 viviendas en marcha que hay en Berazategui y también las casas que ya se entregaron, tras mantener una reunión con el intendente Carlos Balor. Se trata de obras de desarrollo urbano muy importantes para el distrito de las cuales dos se realizan mediante financiamiento internacional.

[AHORA | MARTES 15/09] Nos reunimos con la ministra bonaerense de Hábitat y Desarrollo Urbano, @sbatakis, para conversar sobre las obras y proyectos que estamos impulsando en Berazategui con el acompañamiento de @Kicillofok y el Gobierno provincial.#Berazategui @BAProvincia pic.twitter.com/9YMCGm8xAa — Carlos Balor (@CarlosBalorBera) September 15, 2026

“Ver cómo avanzan estas cientos de viviendas que van a cambiar la vida de las familias es un orgullo y nos da mucha satisfacción porque no solo les vamos a entregar un techo, sino que se está proyectando un parque costero que va a mejorar la cotidianidad con un hábitat justo y en óptimas condiciones”, dijo Batakis.

Enmarcado en el Plan Buenos Aires Hábitat que proyecta desarrollos urbanos con una perspectiva sustentable y de impacto socioeconómico, la cartera que conduce Batakis tiene en ejecución tres proyectos habitacionales en dos barrios que suman 549 unidades funcionales en Berazategui.

Por un lado, en el barrio Kennedy, donde junto al gobernador Axel Kicillof se entregaron las primeras 110 viviendas en julio de 2025, siguen en marcha 190 casas de tres y dos dormitorios, y casas adaptadas para personas con discapacidad.

Por otra parte, con financiamiento del Banco Mundial se están haciendo 359 casas en el barrio 3 de Junio, divididas en dos proyectos: uno de 120 viviendas con equipamiento e infraestructura y otro de 239 casas con infraestructura, parque público, equipamiento deportivo y espacio público, donde también se realizará la construcción de las redes de infraestructura vial y pluvial.

Las 120 viviendas contarán con una superficie total de 49 a 98 metros cuadrados y cada una tendrá entre 1 y 4 habitaciones. Además, 2 de las casas serán adaptadas para personas con discapacidad y tendrán una superficie de 63 metros cuadrados.

El proyecto de las 239 casas, 3 locales comerciales, 3 equipamientos municipales y el parque público, es la segunda etapa de las 120 también en ejecución. Las viviendas tendrán de 62 a 91 metros cuadrados, con 16 adaptadas para personas con discapacidad. La infraestructura incluye las redes cloacal, de agua potable, alumbrado público, red pluvial, gas y vial.

Estos tres proyectos habitacionales tienen como objetivo relocalizar a las familias que viven a la vera del Arroyo Las Conchitas, en situación de vulnerabilidad socio ambiental.

Para todos estos vecinos es que también se va construir un parque ribereño que ya está en etapa de análisis de los oferentes para licitar la obra. La apertura de sobres se realizó en agosto pasado y hace unos días los vecinos del barrio mantuvieron una reunión con la cartera de Hábitat donde se comunicó cómo serán los trabajos de remodelación y la puesta en valor del espacio verde lindero a sus casas.

La finalidad de este proyecto estratégico es promover la integración y garantizar un espacio público de calidad que mejore la infraestructura urbana y la vida comunitaria de los vecinos que vivían en condiciones precarias.