“Los Simuladores” de Mardel: se hacían pasar por operarios y robaban cables

Una banda, cuyos integrantes se disfrazaban de trabajadores de empresas de servicios para robar cables de telecomunicaciones, fue desbaratada este lunes en Mar del Plata y seis hombres fueron detenidos tras tres allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por una reconocida empresa de telecomunicaciones.

Cabe mencionar que los robos habían provocado cortes e interrupciones en las comunicaciones móviles en distintos sectores de la ciudad balnearia.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, tareas de vigilancia y seguimientos, los investigadores lograron identificar a seis sospechosos que, de acuerdo con la pesquisa, integraban una organización dedicada a la sustracción del tendido de telecomunicaciones.

El grupo tenía un particular método para pasar inadvertido. Utilizaba un camión y una camioneta, a los que les colocaba identificaciones similares a las de empresas prestadoras de servicios. Además, los integrantes de la banda vestían ropa de trabajo y llevaban herramientas y elementos propios de operarios de servicios públicos. De esa manera, aparentaban estar realizando tareas autorizadas mientras cortaban y retiraban el cableado.

Un GPS permitió seguir los movimientos

Como parte de las tareas investigativas, los agentes colocaron un dispositivo de rastreo satelital sobre una de las camionetas.

El seguimiento permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer que, además de los dos vehículos utilizados para aparentar ser trabajadores de servicios, contaban con otros dos automóviles de apoyo.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores identificaron tres domicilios relacionados con los integrantes de la organización, ubicados en las calles Rosales, Cataluña y 429, en Mar del Plata.

#Policiales 🚨🥸 “Los Simuladores” de Mardel: se hacían pasar por operarios y robaban cables



Una banda que utilizaba uniformes, herramientas y vehículos identificados como si pertenecieran a empresas de servicios fue desbaratada en Mar del Plata. Según la investigación, sus… pic.twitter.com/rRUqtzoV6V — ANDigital (@ANDigitalOK) September 16, 2026

Con las pruebas reunidas, el juzgado autorizó los allanamientos. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y terminaron con la detención de los seis sospechosos, todos hombres y mayores de edad.

Sin embargo, durante uno de los operativos se produjo una situación dramática. Dos de los sospechosos intentaron escapar arrojándose desde el balcón de un tercer piso. Como consecuencia de la caída sufrieron lesiones y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial cercano, bajo custodia policial.

Para concretar el operativo y asistir en la situación intervino además personal especializado de Bomberos de la provincia de Buenos Aires.

Dinero, vehículos y miles de pesos secuestrados

Durante los allanamientos fueron secuestrados 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, 11.266.000 pesos y 4.200 dólares. También se incautó una réplica de pistola, una importante cantidad de recortes de caños de cobre, una bomba de agua, tres equipos de comunicación HT, numerosos bolsones e indumentaria utilizada presuntamente para simular trabajos de empresas de servicios.

En los procedimientos también fueron encontradas varias dosis de marihuana, por lo que se inició además una actuación por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

Dos de los detenidos, además, contaban con antecedentes penales por hechos de tentativa de robo y robo calificado, según se informó.

Los seis sospechosos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y establecer si estuvo involucrada en otros robos de cableado registrados en la zona.