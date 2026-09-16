Relaciones carnales: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EEUU sin visa”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a dar muestras de su sintonía con el Gobierno de Javier Milei y reiteró que busca que la Argentina vuelva al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), para que turistas argentinos puedan viajar a la potencia norteamericana sin visa.

“Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, expuso el máximo representante diplomático de Donald Trump en nuestro país.

A través de un posteo en redes sociales, indicó que también está “trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program”.

“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, enfatizó.

Finalmente, Lamelas exclamó: “Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos”.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026

Semanas atrás, había expresado en una entrevista televisiva: “Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa”.

“Hay algunos criterios que tienen que lograrse para poder entrar al programa”, como “tener sistemas de datos que puedan transmitir información hacia los Estados Unidos inmediatamente sobre sospechosos que ingresan al país”, detalló.

Vale recordar que Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program durante los años 90, mientras transcurría el gobierno de Carlos Saúl Menem. Sin embargo, la Casa Blanca decidió retirar el beneficio tras la crisis del 2001.

