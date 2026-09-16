Rave3000 cierra el año en el Club Ciudad reuniendo lo mejor de la cultura alternativa

Rave3000 coronará el año con un festival con 12 horas, múltiples escenarios al aire libre donde se reunirán importantes artistas de la escena: hard techno, house, trance y pop. El viernes 11 de diciembre, desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, el Club Ciudad de Buenos Aires será testigo de una jornada inolvidable.

Esta oportunidad, también está creada para que todos puedan formar parte: espacios de fácil acceso donde cualquier vía de transporte será posible para vivir la experiencia. “Rave3000 no es solo música, es también todo lo que sucede alrededor”, aseguran desde la organización.

Las entradas disponibles están disponibles desde este jueves 16 de septiembre a través de Livepass, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y tres cuotas sin interés vía mercadopago con cualquier tarjeta.

Hard Techno

Cristóbal Pesce B2B Cera Khin: Uno de los cruces fuertes de la fecha. Cristóbal Pesce vuelve a Buenos Aires después de una fecha sold out que dejó a muchísima gente con ganas de verlo y esta vez se presenta en un B2B especial junto a Cera Khin.

Criada en Túnez y radicada en Berlín, Cera Khin llevó su sonido a escenarios como Tomorrowland, Awakenings, Time Warp, EDC Las Vegas y Monegros.

Lessss: DJ y productora francesa y uno de los nombres de la nueva generación del hard techno y schranz. Su sonido combina schranz, hard techno, samples de rap y distintas influencias que le dan una identidad propia.

Su paso por Boiler Room fue uno de los puntos de inflexión que impulsaron su carrera internacional y hoy continúa creciendo dentro del circuito rave europeo.

Kessler: DJ y productor de Buenos Aires y residente de HEISS, proyecto referente de la escena hard techno local.

Escena underground

RaveE3000 no solamente reúne nombres internacionales: también pone dentro del festival a DJs, productores y curadores vinculados a algunas de las fiestas que construyen la escena underground local. THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX, entre otros, forman parte del line-up.

Una pista diferente

Patrick Mason: DJ, performer y una de las personalidades más reconocibles de la nueva cultura club berlinesa. Sus sets convierten la cabina en un escenario y cruzan techno, house, baile, moda y performance.

Carlos Wellington: DJ uruguayo radicado en España, conocido por sus sets 100% en vinilo que cruzan house, disco y mucho groove. Lleva más de cuatro décadas detrás de las bandejas. En 2024 hizo sold out en Crobar y en 2025 volvió a girar por Argentina. Este 11.12 llega a RAVE3000 con una de las propuestas más bailables del festival.

Shows en vivo

Uno de los diferenciales de Rave3000 es que no todo pasa por los DJs. El festival reúne proyectos que cruzan música, performance, imagen, moda y cultura alternativa.

Arca: Una de las figuras más influyentes de la música experimental contemporánea y uno de los grandes headliners de RAVE3000. Productora, cantante y performer, su universo cruza música, performance, arte, moda y tecnología. A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Björk, Kanye West y FKA twigs. Llega a RAVE3000 después del lanzamiento de XXXXX, su nuevo álbum publicado en julio de 2026.

Misslupe: Una de las artistas emergentes de la nueva escena argentina. Su propuesta cruza pop, house, electrónica, performance y cultura de baile. En 2026 agotó su primer show propio en Niceto Club, donde presentó el universo de Reset, su primer álbum de larga duración.

Marttein: Cantante y productor argentino que comenzó su recorrido a los 15 años dentro del underground rave y la cultura club de Buenos Aires. Su proyecto cruza rock y electrónica, y su último álbum cuenta con participaciones de Dillom, Juana Rozas y Mariana Enriquez. Después de agotar Niceto, llevó el proyecto de gira por Argentina y distintos puntos de Latinoamérica.

Little Boogie: Una de las figuras en crecimiento de la nueva escena urbana argentina. Criado en Sarandí, Avellaneda, construyó un universo que cruza rap, pop, freestyle y performance. Además, agotó dos Niceto presentando su álbum debut EL QUE COMPRÓ PERDIÓ y fue opening de Milo J en el Movistar Arena y Vélez.