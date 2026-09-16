Se tenía que hacer y se hizo: dispenser de soda

Hidrolit tuvo una destacada participación en Mercado Libre Experience 2026, el encuentro de e-commerce, innovación y negocios digitales más relevante de América Latina, realizado en La Rural de Buenos Aires y que reunió a más de 8 mil participantes de todo el ecosistema emprendedor, comercial y tecnológico.

Durante la jornada, la compañía presentó oficialmente su nuevo Dispenser Spark una solución diseñada para brindar practicidad y una experiencia de hidratación superior. Miles de personas pudieron conocerlo y utilizarlo en los espacios de hidratación distribuidos en distintos sectores del evento, donde la novedad del producto es que posee agua fría, agua caliente y agua gasificada (soda), es automático conectado al agua de red otorgando agua tratada directamente desde el equipo.

La activación permitió que los asistentes experimentaran de primera mano la tecnología y funcionalidad del nuevo dispenser, convirtiéndose en uno de los principales puntos de interacción de la marca durante el evento.

Además, Hidrolit tuvo presencia con su reconocido dispositivo acondicionador de agua Senic Out, reafirmando su compromiso con el acceso a agua de calidad y la innovación en soluciones para el hogar y las empresas.

Otro de los momentos más destacados de la jornada fue la realización de un live shopping exclusivo desde Mercado Libre Experience, a través del cual miles de usuarios pudieron conocer en tiempo real los productos más exitosos de la marca para consumidor final, interactuar con especialistas y acceder a promociones y descuentos especiales disponibles únicamente durante la transmisión.

La compañía también contó con un espacio de exhibición donde presentó su portafolio de soluciones para vendedores, emprendedores, empresas y consumidores, acercando sus propuestas a los principales referentes del ecosistema digital.

Con esta participación, Hidrolit continúa consolidando su posicionamiento dentro del ecosistema digital y fortaleciendo su presencia en Mercado Libre, uno de sus principales canales de comercialización, combinando innovación, experiencias de producto y cercanía con los consumidores.

