Con fines solidarios, llega el Primer Salón del Automóvil a Rosario

Los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre tendrá lugar Rosario Car Show, el primer salón del automóvil de la ciudad, en un predio especialmente armado con una ambientación inspirada en películas como Rápidos y Furiosos.

La exposición se desarrollará en Portal Rosario Shopping, en un espacio de 2 mil metros cuadrados, con novedades en autos eléctricos, híbridos y a combustión, un anticipo de los nuevos modelos para 2027, una colección de vehículos antiguos y motocicletas.

Además, Rosario Car Show tendrá un fin solidario: el evento será a beneficio de Fundación Alas para Soñar, sumando a la propuesta una acción destinada a acompañar y fortalecer la tarea que la organización lleva adelante en la comunidad.

Las fechas coinciden, además, con el fin de semana en el que el TC vuelve a Rosario después de ocho años, potenciando la convocatoria del público entusiasta del mundo automotor.

Rosario Car Show reunirá durante tres jornadas a distintas marcas y propuestas vinculadas con el mundo del automóvil.

El recorrido estará organizado en sectores temáticos, con exhibiciones, experiencias para los visitantes y espacios dedicados a las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

Además de conocer algunos de los modelos que llegarán al mercado durante 2027, el público podrá recorrer áreas destinadas a vehículos de alta gama, automóviles clásicos, motocicletas y alternativas eléctricas e híbridas.

¿Qué tendrá Rosario Car Show?

Uno de los sectores principales será Test Drive Zone, un espacio pensado para que los visitantes puedan participar de pruebas de manejo de vehículos de las marcas presentes en la exposición.

La propuesta permitirá complementar la exhibición estática con una experiencia directa y conocer características vinculadas con el manejo, el equipamiento y las tecnologías incorporadas en los diferentes modelos.

Por su parte, The Luxury Collection presentará una selección de automóviles premium y de alta gama. Este sector reunirá vehículos destacados por su diseño, prestaciones, tecnología y nivel de equipamiento.

Autos clásicos y motocicletas

Rosario Car Show también contará con The Classics, una muestra dedicada a vehículos antiguos y de colección. El espacio permitirá recorrer parte de la historia del automóvil a través de modelos representativos de distintas épocas.

La exposición incluirá, además, un sector destinado a motocicletas, con diferentes modelos y propuestas para los aficionados al mundo de las dos ruedas.

Autos eléctricos, híbridos y modelos para 2027

Las nuevas formas de movilidad tendrán una presencia central dentro de Rosario Car Show. Las marcas exhibirán vehículos eléctricos, híbridos y a combustión, junto con tecnologías relacionadas con la eficiencia energética, la conectividad y la seguridad.

La exposición también funcionará como anticipo de algunos de los modelos previstos para 2027, permitiendo conocer próximos lanzamientos y las principales tendencias del mercado automotor.

Charlas y actividades para el público

El espacio Speakers ofrecerá charlas sobre automóviles eléctricos e híbridos, instalación de cargadores, nuevas tecnologías y transformaciones en la movilidad.

Las actividades estarán dirigidas tanto a quienes buscan información antes de cambiar su vehículo como a aficionados interesados en conocer cómo funcionan los nuevos sistemas de propulsión y qué infraestructura requieren.

La programación incluirá también Kids Playground, un sector preparado para que los más chicos puedan acercarse al mundo del automóvil mediante actividades recreativas.

El recorrido se completará con The Motor Café, un espacio de descanso con una selección de cafés, bebidas y opciones gastronómicas para quienes visiten la exposición.

Alas para Soñar

Rosario Car Show será a beneficio de Fundación Alas para Soñar, una organización que desarrolla acciones solidarias orientadas a acompañar a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, promoviendo iniciativas que contribuyen a mejorar su calidad de vida y generar nuevas oportunidades.

De esta manera, el primer salón del automóvil de Rosario combinará una propuesta vinculada con la innovación, la tecnología y la pasión por el mundo motor con un propósito solidario.

Rosario Car Show se realizará del 23 al 25 de octubre de 2026 en Portal Rosario Shopping. La programación, los horarios y la información relacionada con el ingreso serán comunicados próximamente por la organización.